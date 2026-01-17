Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
17 января 2026, 13:21
Экс-защитник Динамо Тремулинас: «Заборный – не игрок уровня ПСЖ»

Бывший футболист, а ныне эксперт на ТВ подверг критике действующего победителя ЛЧ

Экс-защитник Динамо Тремулинас: «Заборный – не игрок уровня ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Франции Бенуа Тремулинас поделился мнением по поводу выступлений «ПСЖ» в текущем сезоне.

«У меня с начала сезона другое видение относительно «Пари Сен-Жермен», и это наблюдение неоспоримо. Каждый раз, когда происходит ротация, она не работает.

Игроки, которых недавно пригласили в команду, не соответствуют уровню. Заборный каждый раз, когда он играет, или совершает ошибку, или демонстрирует слабость – всегда что-то не так.

Шевалье, хотя я люблю этого вратаря, но с начала сезона он ослабил команду. Мы снова увидели это в матче Суперкубка Франции с «Марселем». Люди говорят, что благодаря ему «Пари Сен-Жермен» выиграл в серии пенальти, но именно он ослабляет их тем пенальти, сфолив против Обамеянга.

Проблема в том, что эта команда «Пари Сен-Жермен», если в ее стартовом составе нет ключевых одиннадцати или двенадцати игроков, может победить любой», – сказал эксфутболист в эфире программы L’Equipe de Greg.

Тремулинас выступал за «Динамо» с 2013 по 2014 год. В составе киевского клуба он сыграл 17 матчей. На счету Бенуа – 5 встреч за сборную Франции.

Ранее французский журналист ответил на критику Забарного.

чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) ПСЖ Илья Забарный Бенуа Тремулинас
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
