Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Это так не работает». Французский журналист ответил на критику Забарного
Франция
06 января 2026, 18:50 | Обновлено 06 января 2026, 18:51
Доминик Северак снова защищает украинского защитника ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Журналист Le Parisien Доминик Северак отреагировал на критику, которую услышал в свой адрес украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный после матча 17-го тура французской Лиги 1 с «Парижем» (2:1).

«Разве персонал «ПСЖ» уже ищет ему преемника? Нет, потому что футбол так не работает. Те, кто принимает решения, не руководствуются ситуативными соображениями, как журналисты или болельщики. Они ждут, наблюдают и терпеливы.

Через шесть месяцев после своего прихода Забарный еще не закончил, и мы не ищем ему преемника. Мы даем ему целый год, чтобы адаптироваться», – цитирует Северака Foot01.

Сообщалось, что Забарному досталось во Франции за последний матч «ПСЖ».

Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция)
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Комментарии
