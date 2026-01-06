«Это так не работает». Французский журналист ответил на критику Забарного

Журналист Le Parisien Доминик Северак отреагировал на критику, которую услышал в свой адрес украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный после матча 17-го тура французской Лиги 1 с «Парижем» (2:1).

«Разве персонал «ПСЖ» уже ищет ему преемника? Нет, потому что футбол так не работает. Те, кто принимает решения, не руководствуются ситуативными соображениями, как журналисты или болельщики. Они ждут, наблюдают и терпеливы.

Через шесть месяцев после своего прихода Забарный еще не закончил, и мы не ищем ему преемника. Мы даем ему целый год, чтобы адаптироваться», – цитирует Северака Foot01.

Сообщалось, что Забарному досталось во Франции за последний матч «ПСЖ».