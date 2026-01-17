Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Жеребьевка парного разряда Australian Open 2026: украинки узнали соперниц
Australian Open
17 января 2026, 14:50 |
96
0

Жеребьевка парного разряда Australian Open 2026: украинки узнали соперниц

В парном турнире Украину представят: Л. Киченок, Н. Киченок, Костюк и Ястремская

17 января 2026, 14:50 |
96
0
Жеребьевка парного разряда Australian Open 2026: украинки узнали соперниц
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января состоялась жеребьевка парного разряда Открытого чемпионата Австралии 2026.

Украину в парном разряде Australian Open представят четыре теннисистки: Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Людмила Киченок сыграет в одной паре с Кэти Волынец из США. В первом раунде украинка и американка встретятся с тандемом Анастасия Павлюченкова / Клара Таусон (Дания).

Надежда Киченок заявлена в дуэте с Макото Ниномией (Япония), с которой в 2025 году выиграла два трофея WTA 250. В 1/32 финала украинка и японка поборются против Эмерсон Джонс и Астры Шармы – австралийки получили wild card от организаторов.

Костюк выступит вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) – в первом круге они выйдут на корт против чешек Джесики Малечковой и Мириам Скох.

Ястремская сыграет вместе с Алишей Паркс из США. В первом раунде им будут противостоять 16-е сеяные Го Ханьюй (Китай) и Кристина Младенович (Франция).

Парные матчи на Australian Open стартуют 20 числа.

Соперницы украинок и их напарниц в первом раунде Australian Open 2026:

  • R1: Людмила Киченок / Кэти Волынец – Анастасия Павлюченкова / Клара Таусон
  • R1: Надежда Киченок / Макото Ниномия – Эмерсон Джонс / Астра Шарма [WC]
  • R1: Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Джесика Малечкова / Мириам Скох
  • R1: Даяна Ястремская / Алиша Паркс – Го Ханьюй / Кристина Младенович [16]

ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА AUSTRALIAN OPEN 2026 (ЖЕНЩИНЫ)

По теме:
Даяна Ястремская – Елена-Габриэла Русе. Прогноз на матч Australian Open
Расписание матчей украинок на Austrralian Open 2026 на 18 января
ВИДЕО. Дебют на Grand Slam: Олейникова потренировалась на Rod Laver Arena
жеребьевка Australian Open 2026 Людмила Киченок Надежда Киченок Марта Костюк Даяна Ястремская Кэти Волынец Макото Ниномия Елена-Габриэла Русе Алиша Паркс Анастасия Павлюченкова Клара Таусон Эмерсон Джонс Астра Шарма Джесика Малечкова Го Ханьюй Кристина Младенович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-защитник Динамо Тремулинас: «Заборный – не игрок уровня ПСЖ»
Футбол | 17 января 2026, 13:21 4
Экс-защитник Динамо Тремулинас: «Заборный – не игрок уровня ПСЖ»
Экс-защитник Динамо Тремулинас: «Заборный – не игрок уровня ПСЖ»

Бывший футболист, а ныне эксперт на ТВ подверг критике действующего победителя ЛЧ

Чехи покорили Океанию. Определены победители турниров в Аделаиде и Окленде
Теннис | 17 января 2026, 13:32 0
Чехи покорили Океанию. Определены победители турниров в Аделаиде и Окленде
Чехи покорили Океанию. Определены победители турниров в Аделаиде и Окленде

Томаш Махач стал чемпионом в Австралии, Якуб Меншик – в Новой Зеландии

Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Футбол | 17.01.2026, 08:37
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
Футбол | 16.01.2026, 16:15
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
В этом футболисте Йожеф Сабо видит будущую звезду украинского футбола
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Футбол | 17.01.2026, 08:00
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде
Шанс на трофей: Людмила Киченок вышла в финал пятисотника в Аделаиде
15.01.2026, 12:12
Теннис
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
15.01.2026, 08:42 5
Футбол
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
Хаби Алонсо определился со своим будущим после ухода из Реала
15.01.2026, 15:19 1
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 57
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
16.01.2026, 14:38 7
Футбол
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
16.01.2026, 13:35
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем