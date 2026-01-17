Жеребьевка парного разряда Australian Open 2026: украинки узнали соперниц
В парном турнире Украину представят: Л. Киченок, Н. Киченок, Костюк и Ястремская
17 января состоялась жеребьевка парного разряда Открытого чемпионата Австралии 2026.
Украину в парном разряде Australian Open представят четыре теннисистки: Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк и Даяна Ястремская.
Людмила Киченок сыграет в одной паре с Кэти Волынец из США. В первом раунде украинка и американка встретятся с тандемом Анастасия Павлюченкова / Клара Таусон (Дания).
Надежда Киченок заявлена в дуэте с Макото Ниномией (Япония), с которой в 2025 году выиграла два трофея WTA 250. В 1/32 финала украинка и японка поборются против Эмерсон Джонс и Астры Шармы – австралийки получили wild card от организаторов.
Костюк выступит вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) – в первом круге они выйдут на корт против чешек Джесики Малечковой и Мириам Скох.
Ястремская сыграет вместе с Алишей Паркс из США. В первом раунде им будут противостоять 16-е сеяные Го Ханьюй (Китай) и Кристина Младенович (Франция).
Парные матчи на Australian Open стартуют 20 числа.
Соперницы украинок и их напарниц в первом раунде Australian Open 2026:
- R1: Людмила Киченок / Кэти Волынец – Анастасия Павлюченкова / Клара Таусон
- R1: Надежда Киченок / Макото Ниномия – Эмерсон Джонс / Астра Шарма [WC]
- R1: Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Джесика Малечкова / Мириам Скох
- R1: Даяна Ястремская / Алиша Паркс – Го Ханьюй / Кристина Младенович [16]
ТУРНИРНАЯ СЕТКА ПАРНОГО РАЗРЯДА AUSTRALIAN OPEN 2026 (ЖЕНЩИНЫ)
