Жеребьевка парного разряда Australian Open 2026: украинки узнали соперниц

17 января состоялась жеребьевка парного разряда Открытого чемпионата Австралии 2026.

Украину в парном разряде Australian Open представят четыре теннисистки: Людмила Киченок, Надежда Киченок, Марта Костюк и Даяна Ястремская.

Людмила Киченок сыграет в одной паре с Кэти Волынец из США. В первом раунде украинка и американка встретятся с тандемом Анастасия Павлюченкова / Клара Таусон (Дания).

Надежда Киченок заявлена в дуэте с Макото Ниномией (Япония), с которой в 2025 году выиграла два трофея WTA 250. В 1/32 финала украинка и японка поборются против Эмерсон Джонс и Астры Шармы – австралийки получили wild card от организаторов.

Костюк выступит вместе с Еленой-Габриэлой Русе (Румыния) – в первом круге они выйдут на корт против чешек Джесики Малечковой и Мириам Скох.

Ястремская сыграет вместе с Алишей Паркс из США. В первом раунде им будут противостоять 16-е сеяные Го Ханьюй (Китай) и Кристина Младенович (Франция).

Парные матчи на Australian Open стартуют 20 числа.

Соперницы украинок и их напарниц в первом раунде Australian Open 2026:

R1: Людмила Киченок / Кэти Волынец – Анастасия Павлюченкова / Клара Таусон

R1: Надежда Киченок / Макото Ниномия – Эмерсон Джонс / Астра Шарма [WC]

R1: Марта Костюк / Елена-Габриэла Русе – Джесика Малечкова / Мириам Скох

R1: Даяна Ястремская / Алиша Паркс – Го Ханьюй / Кристина Младенович [16]

