  «Ванат заслуживает памятник». Реакция фанов Жироны на дубль украинца
Испания
17 января 2026, 15:06
«Ванат заслуживает памятник». Реакция фанов Жироны на дубль украинца

Владислав Ванат забил два мяча в ворота «Эспаньола»

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

В матче 20-го тура испанской Ла Лиги «Жирона» в гостях со счетом 2:0 обыграла «Эспаньол». Оба мяча в составе победителей забил Владислав Ванат.

Украинский форвард «Жироны» открыл счет в конце первого тайма, реализовав пенальти. Второй гол Ванат также забил с пенальти, только уже в конце второго тайма.

Теперь на счету украинца семь голов за «Жирону» в Ла Лиге. Еще один мяч Ванат забил в Кубке Испании. Такой результат украинца не остался незамеченным болельщиками испанского клуба.

subigfc: Сегодня Ванат заслуживает памятник.

vadyorka14: Новый Пичичи.

Els Cunyats De Montilivi: Ванат забил 7 голов в 17 играх. Для команды, забившей 20 голов, это очень хорошие показатели. И создается впечатление, что с каждым днем ​​он становится лучше и с каждым днем ​​лучше справляется с давлением. Его подписание стало большим успехом, он не только забивает, но и невероятно много работает на команду.

kni8: Вадислав Ванат опять??? Он буквально лучше всех нападающих Премьер-лиги, кроме Холанда, и играет за «Жирону»!

MINUTO93: Ванат забил два гола на выезде? Это невероятно!

Coco Valori (28-13): Ванат был очень сильным, тогда я вспомнил Довбика.

makhanetsanatolii: Ванат – супергерой!

Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
