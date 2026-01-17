Испания17 января 2026, 15:05 | Обновлено 17 января 2026, 15:06
Реал Мадрид – Леванте. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Испании
В субботу, 17 января, проходит матч 20-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Леванте».
Поединок принимает стадион «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по киевскому времени.
Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7
Украинский голкипер Андрей Лунин не попал в заявку мадридского гранда.
Чемпионат Испании. 20-й тур
Реал Мадрид – Леванте – 0:0 (обновляется)
Гол:
