Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Реал Мадрид – Леванте. Видео голов и обзор (обновляется)
Испания
17 января 2026, 15:05 | Обновлено 17 января 2026, 15:06
Реал Мадрид – Леванте. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 20-го тура чемпионата Испании

Реал Мадрид – Леванте. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал

В субботу, 17 января, проходит матч 20-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Леванте».

Поединок принимает стадион «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по киевскому времени.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Украинский голкипер Андрей Лунин не попал в заявку мадридского гранда.

Чемпионат Испании. 20-й тур

Реал Мадрид – Леванте – 0:0 (обновляется)

Гол:

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
