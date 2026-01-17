Реал Мадрид – Леванте. Видео голов и обзор (обновляется)

В субботу, 17 января, проходит матч 20-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Леванте».

Поединок принимает стадион «Олд Траффорд». Стартовый свисток прозвучал в 15:00 по киевскому времени.

Украинский голкипер Андрей Лунин не попал в заявку мадридского гранда.

Чемпионат Испании. 20-й тур

Реал Мадрид – Леванте – 0:0 (обновляется)

Гол: