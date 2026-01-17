Верес открыл программу спаррингов ничьей с польской Краковией

Ко второй части чемпионата «Верес» готовится на учебно-тренировочных сборах в турецком городе Белек. В субботу, 17 января, ровенский клуб в контрольном матче сыграл вничью с «Краковией» со счетом 1:1.

Соперник у «Вереса» был достаточно серьезный. В турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Польши «Краковия» занимает шестое место.

Счет в матче открыл польский клуб. На 22-й минуте Филип Стоилькович переиграл голкипера «Вереса» Валентина Гороха.

Отыгрался «Верес» на 60-й минуте. Игорь Харатин отправил мяч в ворота красивым обводящим ударом.

Товарищеский матч. Белек, Турция. 17 января

«Краковия» (Польша) – «Верес» (Украина) – 1:1

Голы: Стоилькович (22) – Харатин (60)

Краковия: Мадейски, Шутало (Пила, 60), Войцик (Глик, 60), Генрикссон (Траоре, 45), Перкович (Кнап, 45), Прашелик (Бедржицки, 45), Аль-Аммари (Загиролеслам, 45), Клих (Мустафаев, 45), Табиш, Стоилькович (Минчев, 60), Гашич (Алексич, 60).

Верес: Горох (Стефанюк, 46), Стамулис (Протасевич, 46), Ципот (Гончаренко, 46), игрок на просмотре (Вовченко, 22, Яхонтов, 75), Смиян (Чечер, 46), Бойко (Харатин, 46), Мигуцкий (Куция, 46), Айдин (Годя, 46), Стень (Шарай, 46), Гильерме (Пушкуца, 46), игрок на просмотре (Ндукве, 46).

Предупреждения: Стоилкович (41) – Айдин (28), Годя (76).