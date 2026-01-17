Датский фулбек Патрик Доргу увеличил преимущество «Манчестер Юнайтед» в поединке 22-го тура Английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».

Дерби Манчестера принимает стадион «Олд Трффорд». СТартовый свисток прозвучал в 14:30 по киевскому времени

Спустя 11 минут после первого гола хозяев поля, который на свой свет записал Мбемо, отличился фулбек «красных дьяволов» Патрик Доргу. Ассистировал на датчанина вышедший на замену Матуес Кунья. Счет на табло – 2:0.

❗️ ВИДЕО. Преимущество удвоено. Манчестер Юнайтед вновь забил ман Сити