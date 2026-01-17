ВИДЕО. Преимущество удвоено. Манчестер Юнайтед вновь забил Ман Сити
На сей раз ворота гостей поразил Патрик Доргу
Датский фулбек Патрик Доргу увеличил преимущество «Манчестер Юнайтед» в поединке 22-го тура Английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».
Дерби Манчестера принимает стадион «Олд Трффорд». СТартовый свисток прозвучал в 14:30 по киевскому времени
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Спустя 11 минут после первого гола хозяев поля, который на свой свет записал Мбемо, отличился фулбек «красных дьяволов» Патрик Доргу. Ассистировал на датчанина вышедший на замену Матуес Кунья. Счет на табло – 2:0.
❗️ ВИДЕО. Преимущество удвоено. Манчестер Юнайтед вновь забил ман Сити
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Сумгаит» арендовал Эмиля Мустафаева до завершения сезона 2025/26
Украинский тренер – об уходе Глеба Корниенко из «Карпат»