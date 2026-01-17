Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Преимущество удвоено. Манчестер Юнайтед вновь забил Ман Сити
Англия
17 января 2026, 16:14 | Обновлено 17 января 2026, 16:17
143
0

ВИДЕО. Преимущество удвоено. Манчестер Юнайтед вновь забил Ман Сити

На сей раз ворота гостей поразил Патрик Доргу

17 января 2026, 16:14 | Обновлено 17 января 2026, 16:17
143
0
ВИДЕО. Преимущество удвоено. Манчестер Юнайтед вновь забил Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Манчестер Юнайтед

Датский фулбек Патрик Доргу увеличил преимущество «Манчестер Юнайтед» в поединке 22-го тура Английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити».

Дерби Манчестера принимает стадион «Олд Трффорд». СТартовый свисток прозвучал в 14:30 по киевскому времени

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Спустя 11 минут после первого гола хозяев поля, который на свой свет записал Мбемо, отличился фулбек «красных дьяволов» Патрик Доргу. Ассистировал на датчанина вышедший на замену Матуес Кунья. Счет на табло – 2:0.

❗️ ВИДЕО. Преимущество удвоено. Манчестер Юнайтед вновь забил ман Сити

По теме:
Уже назначен медосмотр. Манчестер Сити покупает игрока сборной Англии
Дебют удался. Манчестер Юнайтед победил Манчестер Сити
ВИДЕО. Как Мбемо открыл счет в дерби Манчестера
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига видео голов и обзор Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити Бриан Мбемо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Полесья, который не нужен Ротаню, уехал в Азербайджан
Футбол | 17 января 2026, 14:47 1
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Полесья, который не нужен Ротаню, уехал в Азербайджан
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Полесья, который не нужен Ротаню, уехал в Азербайджан

«Сумгаит» арендовал Эмиля Мустафаева до завершения сезона 2025/26

Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Футбол | 17 января 2026, 08:37 0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»

Украинский тренер – об уходе Глеба Корниенко из «Карпат»

Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Футбол | 17.01.2026, 08:00
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Футбол | 17.01.2026, 00:03
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Футбол | 17.01.2026, 11:35
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
16.01.2026, 16:43 23
Биатлон
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Английский клуб объявил о переходе вингера сборной Украины
16.01.2026, 13:17
Футбол
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
16.01.2026, 13:35
Биатлон
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
15.01.2026, 22:15 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем