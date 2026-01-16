Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Украина. Премьер лига
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»

Президент киевского клуба поддержал румынского форварда Владислава Бленуце

Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
ФК Динамо Киев. Игорь Суркис

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис поддержал форварда Владислава Бленуце, который в нынешнем сезоне провел десять матчей и забил один гол.

«Румынские футболисты, которые ранее выступали за киевское «Динамо», Флорин Чернат и Тиби Гиоане, были бесспорными игроками основного состава на протяжении 9 и 10 лет соответственно.

Мы также уверены , что Бленуце будет успешно выступать в составе нашей команды и забивать голы на протяжении многих лет подряд», – сообщил Суркис.

Бленуце перебрался в чемпионат Украины в сентябре 2025 года из румынской «Крайовы» за два миллиона евро, однако так и не сумел завоевать место в стартовом составе «бело-синих».

Контракт румынского форварда истекает в июне 2030 года, а его трансферная стоимость составляет 1,5 миллиона евро. В четверг, 15 января, 24-летний футболист присоединился к «Динамо» после отпуска и вылетел в Турцию для проведения тренировочных сборов.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Суркис Владислав Бленуце Тибериу Гиоане Флорин Чернат
Николай Тытюк Источник: Digisport.ro
