Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
17 января 2026, 16:15 | Обновлено 17 января 2026, 16:31
Новость про Довбика шокировала Рому. Клуб уже нашел покупателя

Волки разочарованы травмой и операцией Артема

Новость про Довбика шокировала Рому. Клуб уже нашел покупателя
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

По информации итальянских СМИ, новость о серьезности травмы и операции Артема Довбика «шокировала и огорчила» руководство Ромы.

У Волков уже был вариант с продажей украинского бомбардира в Фенербахче. Кроме того, игроком активно интересовались клубы нижней половины таблицы АПЛ.

Рома была настолько уверена в продаже Довбика, что подписала форварда Дониелла Малена.

Артем будет вынужден перенести операцию и выбыл ориентировочно на 2-3 месяца, поэтому до лета останется в римской команде.

По теме:
Уже назначен медосмотр. Манчестер Сити покупает игрока сборной Англии
Источник: Сикан мог продолжить карьеру в топ-лиге Европы
Четвертьфиналист Кубка Украины пригласил опытного защитника
Рома Рим Артем Довбик трансферы трансферы Серии A Серия A
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
Сообщить об ошибке

adidas77
Говномути ця Рома!  Хотіли сплавити Довбика по тіхому з травмою в інший клуб!У Артема була вже низка травм, я не вірю, що лікарі Роми не знали, що йому потрібна операція!
Але крутили каламутили до останнього! 
Бажаю Артему якнайшвидше звалити з цього болота!
Ответить
+1
