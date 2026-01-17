Новость про Довбика шокировала Рому. Клуб уже нашел покупателя

По информации итальянских СМИ, новость о серьезности травмы и операции Артема Довбика «шокировала и огорчила» руководство Ромы.

У Волков уже был вариант с продажей украинского бомбардира в Фенербахче. Кроме того, игроком активно интересовались клубы нижней половины таблицы АПЛ.

Рома была настолько уверена в продаже Довбика, что подписала форварда Дониелла Малена.

Артем будет вынужден перенести операцию и выбыл ориентировочно на 2-3 месяца, поэтому до лета останется в римской команде.