Australian Open 2026. Призовые по раундам
В 2025 организаторы выделили на призовые на 16% больше, чем в предыдущем году
В 2026 году призовой фонд Australian Open составит 115,5 миллионов долларов США ($1=А$1,49). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|A$4,150,000
|Финалист
|A$2,150,000
|1/2 финала
|A$1,250,000
|1/4 финала
|A$750,000
|4-й раунд
|A$480,000
|3-й раунд
|A$327,750
|2-й раунд
|A$225,000
|1-й раунд
|A$150,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|A$900,000
|Финалисты
|A$485,000
|1/2 финала
|A$275,000
|1/4 финала
|A$158,000
|3-й раунд
|A$92,000
|2-й раунд
|A$64,000
|1-й раунд
|A$44,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|A$83,500
|2-й раунд
|A$57,000
|1-й раунд
|A$40,500
Парный смешанный разряд (на команду) [указаны суммы в 2025 году – призовые 2026 года в миксте AO пока что не объявлены]
|Победители
|A$150,000
|Финалисты
|A$85,000
|1/2 финала
|A$45,000
|1/4 финала
|A$24,000
|2-й раунд
|A$12,000
|1-й раунд
|A$6,250
В 2025 году призовой фонд турнира составлял 96,5 млн долларов. Во всех разрядах призовые стали больше.
Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2025 году пройдет с 18 января по 1 февраля.
