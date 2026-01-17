Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Australian Open 2026. Призовые по раундам
Australian Open
17 января 2026, 16:28 |
210
0

Australian Open 2026. Призовые по раундам

В 2025 организаторы выделили на призовые на 16% больше, чем в предыдущем году

17 января 2026, 16:28 |
210
0
Australian Open 2026. Призовые по раундам
Getty Images/Global Images Ukraine

В 2026 году призовой фонд Australian Open составит 115,5 миллионов долларов США ($1=А$1,49). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель A$4,150,000
Финалист A$2,150,000
1/2 финала A$1,250,000
1/4 финала A$750,000
4-й раунд A$480,000
3-й раунд A$327,750
2-й раунд A$225,000
1-й раунд A$150,000

Парный разряд (на команду)

Победители A$900,000
Финалисты A$485,000
1/2 финала A$275,000
1/4 финала A$158,000
3-й раунд A$92,000
2-й раунд A$64,000
1-й раунд A$44,000

Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд A$83,500
2-й раунд A$57,000
1-й раунд A$40,500

Парный смешанный разряд (на команду) [указаны суммы в 2025 году – призовые 2026 года в миксте AO пока что не объявлены]

Победители A$150,000
Финалисты A$85,000
1/2 финала A$45,000
1/4 финала A$24,000
2-й раунд A$12,000
1-й раунд A$6,250


В 2025 году призовой фонд турнира составлял 96,5 млн долларов. Во всех разрядах призовые стали больше.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2025 году пройдет с 18 января по 1 февраля.

Australian Open 2025. Призовые по раундам

По теме:
Элина Свитолина – Кристина Букша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Элина Свитолина – Кристина Букша. Прогноз и анонс на матч Australian Open
Марта Костюк – Эльза Жакемо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open 2026 Grand Slam призовые призовые
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В Испании вынесли вердикт Лунину после двух поражений мадридского Реала
Футбол | 17 января 2026, 08:22 3
В Испании вынесли вердикт Лунину после двух поражений мадридского Реала
В Испании вынесли вердикт Лунину после двух поражений мадридского Реала

Издание AS считает, что сезон 2025/26 для вратаря сборной Украины фактически завершен

Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 17 января 2026, 04:45 4
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение

Игроку надоела травма

Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»
Футбол | 16.01.2026, 17:55
Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»
Роман ГРИГОРЧУК: «Я буду рад работать с Ракицким, а по поводу Хачериди...»
Чехи покорили Океанию. Определены победители турниров в Аделаиде и Окленде
Теннис | 17.01.2026, 13:32
Чехи покорили Океанию. Определены победители турниров в Аделаиде и Окленде
Чехи покорили Океанию. Определены победители турниров в Аделаиде и Окленде
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Футбол | 16.01.2026, 15:53
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
Ему конец через 5-6 раундов. В Британии вынесли вердикт боя Усик – Уайлдер
15.01.2026, 20:02
Бокс
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 57
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
16.01.2026, 13:35
Биатлон
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
16.01.2026, 14:38 7
Футбол
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
16.01.2026, 14:23 37
Футбол
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
15.01.2026, 23:00 5
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем