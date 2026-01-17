Australian Open 2026. Призовые по раундам

В 2026 году призовой фонд Australian Open составит 115,5 миллионов долларов США ($1=А$1,49). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель A$4,150,000 Финалист A$2,150,000 1/2 финала A$1,250,000 1/4 финала A$750,000 4-й раунд A$480,000 3-й раунд A$327,750 2-й раунд A$225,000 1-й раунд A$150,000 Парный разряд (на команду) Победители A$900,000 Финалисты A$485,000 1/2 финала A$275,000 1/4 финала A$158,000 3-й раунд A$92,000 2-й раунд A$64,000 1-й раунд A$44,000 Одиночный разряд, квалификация 3-й раунд A$83,500 2-й раунд A$57,000 1-й раунд A$40,500

Парный смешанный разряд (на команду) [указаны суммы в 2025 году – призовые 2026 года в миксте AO пока что не объявлены]

Победители A$150,000 Финалисты A$85,000 1/2 финала A$45,000 1/4 финала A$24,000 2-й раунд A$12,000 1-й раунд A$6,250

В 2025 году призовой фонд турнира составлял 96,5 млн долларов. Во всех разрядах призовые стали больше.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2025 году пройдет с 18 января по 1 февраля.

Australian Open 2025. Призовые по раундам