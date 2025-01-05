Australian Open05 января 2025, 19:13 | Обновлено 05 января 2025, 19:18
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Australian Open 2025. Призовые по раундам
В 2025 организаторы выделили на призовые на 12% больше, чем в предыдущем году
05 января 2025, 19:13 | Обновлено 05 января 2025, 19:18
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В 2025 году призовой фонд Australian Open составит 96,5 миллионов австралийских долларов (1A$=0,62$). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|A$3,500,000
|Финалист
|A$1,900,000
|1/2 финала
|A$1,100,000
|1/4 финала
|A$665,000
|4-й раунд
|A$420,000
|3-й раунд
|A$290,000
|2-й раунд
|A$200,000
|1-й раунд
|A$132,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|A$810,000
|Финалисты
|A$440,000
|1/2 финала
|A$250,500
|1/4 финала
|A$142,000
|3-й раунд
|A$82,000
|2-й раунд
|A$58,000
|1-й раунд
|A$40,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|A$72,000
|2-й раунд
|A$49,000
|1-й раунд
|A$35,000
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|A$150,000
|Финалисты
|A$85,000
|1/2 финала
|A$45,000
|1/4 финала
|A$24,000
|2-й раунд
|A$12,000
|1-й раунд
|A$6,250
В 2024 году призовой фонд турнира составлял A$86.5 миллионов. По сравнению с прошлым розыгрышем, призовые уменьшились только в миксте. Во всех остальных разрядах стали больше.
Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2025 году пройдет с 12 по 26 января.
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