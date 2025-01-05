Australian Open 2025. Призовые по раундам

В 2025 году призовой фонд Australian Open составит 96,5 миллионов австралийских долларов (1A$=0,62$). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель A$3,500,000 Финалист A$1,900,000 1/2 финала A$1,100,000 1/4 финала A$665,000 4-й раунд A$420,000 3-й раунд A$290,000 2-й раунд A$200,000 1-й раунд A$132,000 Парный разряд (на команду) Победители A$810,000 Финалисты A$440,000 1/2 финала A$250,500 1/4 финала A$142,000 3-й раунд A$82,000 2-й раунд A$58,000 1-й раунд A$40,000 Одиночный разряд, квалификация 3-й раунд A$72,000 2-й раунд A$49,000 1-й раунд A$35,000

Парный смешанный разряд (на команду)

Победители A$150,000 Финалисты A$85,000 1/2 финала A$45,000 1/4 финала A$24,000 2-й раунд A$12,000 1-й раунд A$6,250

В 2024 году призовой фонд турнира составлял A$86.5 миллионов. По сравнению с прошлым розыгрышем, призовые уменьшились только в миксте. Во всех остальных разрядах стали больше.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2025 году пройдет с 12 по 26 января.

Australian Open 2024. Призовые по раундам