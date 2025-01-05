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Australian Open
05 января 2025, 19:13 | Обновлено 05 января 2025, 19:18
895
0

Australian Open 2025. Призовые по раундам

В 2025 организаторы выделили на призовые на 12% больше, чем в предыдущем году

05 января 2025, 19:13 | Обновлено 05 января 2025, 19:18
895
0
Australian Open 2025. Призовые по раундам
Getty Images/Global Images Ukraine

В 2025 году призовой фонд Australian Open составит 96,5 миллионов австралийских долларов (1A$=0,62$). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель A$3,500,000
Финалист A$1,900,000
1/2 финала A$1,100,000
1/4 финала A$665,000
4-й раунд A$420,000
3-й раунд A$290,000
2-й раунд A$200,000
1-й раунд A$132,000

Парный разряд (на команду)

Победители A$810,000
Финалисты A$440,000
1/2 финала A$250,500
1/4 финала A$142,000
3-й раунд A$82,000
2-й раунд A$58,000
1-й раунд A$40,000

Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд A$72,000
2-й раунд A$49,000
1-й раунд A$35,000

Парный смешанный разряд (на команду)

Победители A$150,000
Финалисты A$85,000
1/2 финала A$45,000
1/4 финала A$24,000
2-й раунд A$12,000
1-й раунд A$6,250


В 2024 году призовой фонд турнира составлял A$86.5 миллионов. По сравнению с прошлым розыгрышем, призовые уменьшились только в миксте. Во всех остальных разрядах стали больше.

Открытый чемпионат Австралии по теннису в 2025 году пройдет с 12 по 26 января.

Australian Open 2024. Призовые по раундам

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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