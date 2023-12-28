Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Australian Open 2024. Призовые по раундам
Australian Open
28 декабря 2023, 22:40 | Обновлено 28 декабря 2023, 22:43
240
0

Australian Open 2024. Призовые по раундам

В 2024-м организаторы выделили на призовые на 13% больше, чем в предыдущем году

28 декабря 2023, 22:40 | Обновлено 28 декабря 2023, 22:43
240
0
Australian Open 2024. Призовые по раундам
Getty Images/Global Images Ukraine

В 2024 году призовой фонд Australian Open составит 86.5 миллионов австралийских долларов (1A$=0,68$). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель A$3,150,000
Финалист A$1,725,000
1/2 финала A$990,000
1/4 финала A$600,000
4-й раунд A$375,000
3-й раунд A$255,000
2-й раунд A$180,000
1-й раунд A$120,000

Парный разряд (на команду)

Победители A$730,000
Финалисты A$400,000
1/2 финала A$227,500
1/4 финала A$128,000
3-й раунд A$75,000
2-й раунд A$53,000
1-й раунд A$36,000

Одиночный разряд, квалификация

3-й раунд A$65,000
2-й раунд A$44,100
1-й раунд A$31,250

Парный смешанный разряд (на команду)

Победители A$165,000
Финалисты A$94,000
1/2 финала A$50,000
1/4 финала A$26,500
2-й раунд A$13,275
1-й раунд A$6,900


Отметим, что в 2023 году призовой фонд турнира составлял A$76.5 миллионов.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 14 по 28 января.

Australian Open-2023. Призовые по раундам

По теме:
Восьмая ракетка мира не сыграет на Australian Open
Australian Open. 5 представителей Украины сыграют в парном разряде
Повторят прошлогодний успех? Стала известна напарница Костюк на АО 2024
Australian Open призовые Grand Slam призовые Australian Open 2024
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения
Футбол | 28 декабря 2023, 16:16 8
Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения
Стали известны сроки восстановления Михаила Мудрика от повреждения

Украинец может принять участие уже в следующем матче

Мудрик снова забил. Челси одержал победу над Кристал Пэлас в концовке игры
Футбол | 27 декабря 2023, 23:35 7
Мудрик снова забил. Челси одержал победу над Кристал Пэлас в концовке игры
Мудрик снова забил. Челси одержал победу над Кристал Пэлас в концовке игры

Украинский вингер отличился 3 голом в АПЛ

Хорошие новости для Роналду. Гвардиола рассказал, когда вернется Холанд
Футбол | 28.12.2023, 05:59
Хорошие новости для Роналду. Гвардиола рассказал, когда вернется Холанд
Хорошие новости для Роналду. Гвардиола рассказал, когда вернется Холанд
24 интриги нового теннисного сезона
Теннис | 28.12.2023, 17:05
24 интриги нового теннисного сезона
24 интриги нового теннисного сезона
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада набросала 10 шайб, разгром от Чехии
Хоккей | 27.12.2023, 23:15
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада набросала 10 шайб, разгром от Чехии
Молодежный ЧМ по хоккею. Канада набросала 10 шайб, разгром от Чехии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Журналист назвал клуб, которому очень нравится Артем Довбик
Журналист назвал клуб, которому очень нравится Артем Довбик
27.12.2023, 22:27 6
Футбол
ВИДЕО. Михаил Мудрик забил третий гол в АПЛ
ВИДЕО. Михаил Мудрик забил третий гол в АПЛ
27.12.2023, 21:54 44
Футбол
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
ФОТО. Чемпионка мира по биатлону впервые стала мамой
28.12.2023, 14:08
Биатлон
ВИДЕО. Ла Лига наглядно показала Анчелотти, почему Лунин круче, чем Кепа
ВИДЕО. Ла Лига наглядно показала Анчелотти, почему Лунин круче, чем Кепа
28.12.2023, 05:42
Футбол
Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста
Трубин арендует дом в Лиссабоне у известного украинского футболиста
27.12.2023, 10:48 10
Футбол
Усик предупредил Фьюри: Не «если», а «когда» я выиграю все титулы
Усик предупредил Фьюри: Не «если», а «когда» я выиграю все титулы
27.12.2023, 15:05 2
Бокс
Промоутер Тайсона Фьюри назвал самый тяжелый бой в карьере Александра Усика
Промоутер Тайсона Фьюри назвал самый тяжелый бой в карьере Александра Усика
27.12.2023, 22:48 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем