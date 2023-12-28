Australian Open28 декабря 2023, 22:40 | Обновлено 28 декабря 2023, 22:43
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Australian Open 2024. Призовые по раундам
В 2024-м организаторы выделили на призовые на 13% больше, чем в предыдущем году
28 декабря 2023, 22:40 | Обновлено 28 декабря 2023, 22:43
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В 2024 году призовой фонд Australian Open составит 86.5 миллионов австралийских долларов (1A$=0,68$). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|A$3,150,000
|Финалист
|A$1,725,000
|1/2 финала
|A$990,000
|1/4 финала
|A$600,000
|4-й раунд
|A$375,000
|3-й раунд
|A$255,000
|2-й раунд
|A$180,000
|1-й раунд
|A$120,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|A$730,000
|Финалисты
|A$400,000
|1/2 финала
|A$227,500
|1/4 финала
|A$128,000
|3-й раунд
|A$75,000
|2-й раунд
|A$53,000
|1-й раунд
|A$36,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|A$65,000
|2-й раунд
|A$44,100
|1-й раунд
|A$31,250
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|A$165,000
|Финалисты
|A$94,000
|1/2 финала
|A$50,000
|1/4 финала
|A$26,500
|2-й раунд
|A$13,275
|1-й раунд
|A$6,900
Отметим, что в 2023 году призовой фонд турнира составлял A$76.5 миллионов.
Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 14 по 28 января.
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