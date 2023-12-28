Australian Open 2024. Призовые по раундам

В 2024 году призовой фонд Australian Open составит 86.5 миллионов австралийских долларов (1A$=0,68$). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель A$3,150,000 Финалист A$1,725,000 1/2 финала A$990,000 1/4 финала A$600,000 4-й раунд A$375,000 3-й раунд A$255,000 2-й раунд A$180,000 1-й раунд A$120,000 Парный разряд (на команду) Победители A$730,000 Финалисты A$400,000 1/2 финала A$227,500 1/4 финала A$128,000 3-й раунд A$75,000 2-й раунд A$53,000 1-й раунд A$36,000 Одиночный разряд, квалификация 3-й раунд A$65,000 2-й раунд A$44,100 1-й раунд A$31,250

Парный смешанный разряд (на команду)

Победители A$165,000 Финалисты A$94,000 1/2 финала A$50,000 1/4 финала A$26,500 2-й раунд A$13,275 1-й раунд A$6,900

Отметим, что в 2023 году призовой фонд турнира составлял A$76.5 миллионов.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 14 по 28 января.

Australian Open-2023. Призовые по раундам