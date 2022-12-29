Australian Open 2023. Призовые по раундам

В 2023 году призовой фонд Australian Open составит 76.5 миллионов австралийских долларов (1A$=0,67$). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.

Одиночный разряд, основная сетка

Победитель A$2,975,000 Финалист A$1,625,000 1/2 финала A$925,000 1/4 финала A$555,250 4-й раунд A$338,250 3-й раунд A$227,925 2-й раунд A$158,850 1-й раунд A$106,250 Парный разряд (на команду) Победители A$695,000 Финалисты A$370,000 1/2 финала A$210,000 1/4 финала A$116,500 3-й раунд A$67,250 2-й раунд A$46,500 1-й раунд A$30,975 Одиночный разряд, квалификация 3-й раунд A$55,150 2-й раунд A$36,575 1-й раунд A$26,000

Парный смешанный разряд (на команду)

Победители A$157,750 Финалисты A$89,450 1/2 финала A$47,500 1/4 финала A$25,250 2-й раунд A$12,650 1-й раунд A$6,600

Отметим, что в 2022 году призовой фонд турнира составлял A$75 миллионов.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 16 по 29 января.

Australian Open-2022. Призовые по раундам