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Australian Open
29 декабря 2022, 12:08 |
160
0

Australian Open 2023. Призовые по раундам

В 2023-м организаторы выделили на призовые на 3.4% больше, чем в предыдущем году

29 декабря 2022, 12:08 |
160
0
Australian Open 2023. Призовые по раундам
Australian Open

В 2023 году призовой фонд Australian Open составит 76.5 миллионов австралийских долларов (1A$=0,67$). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
Победитель A$2,975,000
Финалист A$1,625,000
1/2 финала A$925,000
1/4 финала A$555,250
4-й раунд A$338,250
3-й раунд A$227,925
2-й раунд A$158,850
1-й раунд A$106,250

Парный разряд (на команду)

Победители A$695,000
Финалисты A$370,000
1/2 финала A$210,000
1/4 финала A$116,500
3-й раунд A$67,250
2-й раунд A$46,500
1-й раунд A$30,975
Одиночный разряд, квалификация
3-й раунд A$55,150
2-й раунд A$36,575
1-й раунд A$26,000
Парный смешанный разряд (на команду)
Победители A$157,750
Финалисты A$89,450
1/2 финала A$47,500
1/4 финала A$25,250
2-й раунд A$12,650
1-й раунд A$6,600


Отметим, что в 2022 году призовой фонд турнира составлял A$75 миллионов.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 16 по 29 января.

Australian Open-2022. Призовые по раундам

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Источник Australian Open
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