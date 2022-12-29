Australian Open29 декабря 2022, 12:08 |
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Australian Open 2023. Призовые по раундам
В 2023-м организаторы выделили на призовые на 3.4% больше, чем в предыдущем году
29 декабря 2022, 12:08 |
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В 2023 году призовой фонд Australian Open составит 76.5 миллионов австралийских долларов (1A$=0,67$). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|A$2,975,000
|Финалист
|A$1,625,000
|1/2 финала
|A$925,000
|1/4 финала
|A$555,250
|4-й раунд
|A$338,250
|3-й раунд
|A$227,925
|2-й раунд
|A$158,850
|1-й раунд
|A$106,250
Парный разряд (на команду)
|Победители
|A$695,000
|Финалисты
|A$370,000
|1/2 финала
|A$210,000
|1/4 финала
|A$116,500
|3-й раунд
|A$67,250
|2-й раунд
|A$46,500
|1-й раунд
|A$30,975
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|A$55,150
|2-й раунд
|A$36,575
|1-й раунд
|A$26,000
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|A$157,750
|Финалисты
|A$89,450
|1/2 финала
|A$47,500
|1/4 финала
|A$25,250
|2-й раунд
|A$12,650
|1-й раунд
|A$6,600
Отметим, что в 2022 году призовой фонд турнира составлял A$75 миллионов.
Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 16 по 29 января.
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