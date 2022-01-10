Australian Open-2022. Призовые по раундам

В 2022 году призовой фонд Australian Open составит 75 миллионов австралийских долларов (1A$=0,72$). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые. Одиночный разряд, основная сетка

Победитель A$4,400,000 Финалист A$2,200,000 1/2 финала A$1,100,000 1/4 финала A$600,000 4-й раунд A$300,000 3-й раунд A$180,000 2-й раунд A$140,000 1-й раунд A$90,000 Парный разряд (на команду) Победители A$800,000 Финалисты A$400,000 1/2 финала A$200,000 1/4 финала A$110,000 3-й раунд A$62,000 2-й раунд A$40,000 1-й раунд A$25,000 Одиночный разряд, квалификация 3-й раунд A$50,000 2-й раунд A$33,500 1-й раунд A$24,000

Парный смешанный разряд (на команду)

Победители A$190,000 Финалисты A$100,000 1/2 финала A$50,000 1/4 финала A$24,000 2-й раунд A$12,000 1-й раунд A$6,250

Отметим, что в 2021 году призовой фонд турнира составлял A$71.5 миллиона.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января.

Australian Open-2021. Призовые по раундам