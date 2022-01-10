Australian Open-2022. Призовые по раундам

В 2022 году призовой фонд Australian Open составит 75 миллионов австралийских долларов (1A$=0,72$). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|A$4,400,000
|Финалист
|A$2,200,000
|1/2 финала
|A$1,100,000
|1/4 финала
|A$600,000
|4-й раунд
|A$300,000
|3-й раунд
|A$180,000
|2-й раунд
|A$140,000
|1-й раунд
|A$90,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|A$800,000
|Финалисты
|A$400,000
|1/2 финала
|A$200,000
|1/4 финала
|A$110,000
|3-й раунд
|A$62,000
|2-й раунд
|A$40,000
|1-й раунд
|A$25,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|A$50,000
|2-й раунд
|A$33,500
|1-й раунд
|A$24,000
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|A$190,000
|Финалисты
|A$100,000
|1/2 финала
|A$50,000
|1/4 финала
|A$24,000
|2-й раунд
|A$12,000
|1-й раунд
|A$6,250
Отметим, что в 2021 году призовой фонд турнира составлял A$71.5 миллиона.
Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 17 по 30 января.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.