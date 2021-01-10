Australian Open-2021. Призовые по раундам

В 2021-м организаторы выделили на призовые на 12.68% больше, чем в предыдущем году

  • 10.01.2021 15:38
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Australian Open-2021. Призовые по раундам
© Australian Open
В 2021 году призовой фонд Australian Open составит A$80 миллионов (1A$=0,78$). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам. 
 
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
 
Одиночный разряд, основная сетка
 
Победитель A$2,750,000
Финалист A$1,500,000
1/2 финала A$850,000
1/4 финала A$525,000
4-й раунд A$320,000
3-й раунд A$215,000
2-й раунд A$150,000
1-й раунд A$100,000

Парный разряд (на команду)

Победители A$600,000
Финалисты A$340,000
1/2 финала A$200,000
1/4 финала A$110,000
3-й раунд A$65,000
2-й раунд A$45,000
1-й раунд A$30,000
 
Одиночный разряд, квалификация
 
3-й раунд A$52,500
2-й раунд A$35,000
1-й раунд A$25,000
 
Парный смешанный разряд (на команду)
 
Победители A$150,000
Финалисты A$85,000
1/2 финала A$45,000
1/4 финала A$24,000
2-й раунд A$12,000
1-й раунд A$6,250


Отметим, что в 2020 году призовой фонд турнира составлял A$71 миллион.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 8 по 21 февраля.

Australian Open-2020. Призовые по раундам

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Источник — Sport.ua

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