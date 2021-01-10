Australian Open-2021. Призовые по раундам

В 2021 году призовой фонд Australian Open составит A$80 миллионов (1A$=0,78$). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|A$2,750,000
|Финалист
|A$1,500,000
|1/2 финала
|A$850,000
|1/4 финала
|A$525,000
|4-й раунд
|A$320,000
|3-й раунд
|A$215,000
|2-й раунд
|A$150,000
|1-й раунд
|A$100,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|A$600,000
|Финалисты
|A$340,000
|1/2 финала
|A$200,000
|1/4 финала
|A$110,000
|3-й раунд
|A$65,000
|2-й раунд
|A$45,000
|1-й раунд
|A$30,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|A$52,500
|2-й раунд
|A$35,000
|1-й раунд
|A$25,000
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|A$150,000
|Финалисты
|A$85,000
|1/2 финала
|A$45,000
|1/4 финала
|A$24,000
|2-й раунд
|A$12,000
|1-й раунд
|A$6,250
Отметим, что в 2020 году призовой фонд турнира составлял A$71 миллион.
Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 8 по 21 февраля.
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Источник — Sport.ua
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