Australian Open-2021. Призовые по раундам

В 2021 году призовой фонд Australian Open составит A$80 миллионов (1A$=0,78$). Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.

Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые. Одиночный разряд, основная сетка

Победитель A$2,750,000 Финалист A$1,500,000 1/2 финала A$850,000 1/4 финала A$525,000 4-й раунд A$320,000 3-й раунд A$215,000 2-й раунд A$150,000 1-й раунд A$100,000 Парный разряд (на команду) Победители A$600,000 Финалисты A$340,000 1/2 финала A$200,000 1/4 финала A$110,000 3-й раунд A$65,000 2-й раунд A$45,000 1-й раунд A$30,000 Одиночный разряд, квалификация 3-й раунд A$52,500 2-й раунд A$35,000 1-й раунд A$25,000

Парный смешанный разряд (на команду)

Победители A$150,000 Финалисты A$85,000 1/2 финала A$45,000 1/4 финала A$24,000 2-й раунд A$12,000 1-й раунд A$6,250

Отметим, что в 2020 году призовой фонд турнира составлял A$71 миллион.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 8 по 21 февраля.

Australian Open-2020. Призовые по раундам