Australian Open-2020. Призовые по раундам

В 2020 году призовой фонд Australian Open составит $71 миллион. Ниже можно увидеть распределение призовых по раундам.
Напомним, призовые у мужчин и женщин одинаковые.
Одиночный разряд, основная сетка
|Победитель
|$ 4,120,000
|Финалист
|$ 2,065,000
|1/2 финала
|$ 1,040,000
|1/4 финала
|$ 525,000
|4-й раунд
|$ 300,000
|3-й раунд
|$ 180,000
|2-й раунд
|$ 128,000
|1-й раунд
|$ 90,000
Парный разряд (на команду)
|Победители
|$ 760,000
|Финалисты
|$ 380,000
|1/2 финала
|$ 200,000
|1/4 финала
|$ 110,000
|3-й раунд
|$ 62,000
|2-й раунд
|$ 38,000
|1-й раунд
|$ 25,000
Одиночный разряд, квалификация
|3-й раунд
|$ 50,000
|2-й раунд
|$ 32,500
|1-й раунд
|$ 20,000
Парный смешанный разряд (на команду)
|Победители
|$ 190,000
|Финалисты
|$ 100,000
|1/2 финала
|$ 50,000
|1/4 финала
|$ 24,000
|2-й раунд
|$ 12,000
|1-й раунд
|$ 6,250
Отметим, что в 2019 году призовой фонд турнира составлял $62,5 миллиона.
Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 20 января по 2 февраля.
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Источник — Australian Open
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