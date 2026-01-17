Англия17 января 2026, 08:11 |
86
0
Ливерпуль – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 января в 17:00 матч чемпионата Англии
17 января 2026, 08:11 |
86
0
В субботу, 17 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Бернли».
Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.
|
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 января 2026, 14:38 7
Анхель Торрес перешел на правах аренды в «Эюпспор»
Футбол | 16 января 2026, 16:15 6
Авторитетный отечественный тренер верит в юного нападающего «Динамо»
Футбол | 16.01.2026, 15:47
Футбол | 17.01.2026, 08:22
Футбол | 17.01.2026, 01:19
Комментарии 0
Популярные новости
15.01.2026, 15:19 1
16.01.2026, 16:43 22
15.01.2026, 22:18 13
17.01.2026, 00:03 48
16.01.2026, 08:52 6
15.01.2026, 16:43 22
Бокс
16.01.2026, 14:23 35