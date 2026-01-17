Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ливерпуль – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Ливерпуль
17.01.2026 17:00 - : -
Бёрнли
Англия
17 января 2026, 08:11 |
Ливерпуль – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 января в 17:00 матч чемпионата Англии

Ливерпуль – Бернли. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ливерпуль – Бернли

В субботу, 17 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Бернли».

Игра пройдет в Ливерпуле на стадионе «Энфилд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports на собственной OTT-платформе.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

Ливерпуль чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига смотреть онлайн Бернли
