Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Англии
Ливерпуль
17.01.2026 17:00 – FT 1 : 1
Бёрнли
Англия
17 января 2026, 18:57
482
1

Незабитый пенальти Собослаи. Ливерпуль снова потерял очки в АПЛ

Матч против Бернли завершился со счетом 1:1

17 января 2026, 18:57
482
1 Comments
Незабитый пенальти Собослаи. Ливерпуль снова потерял очки в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Бернли».

Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась ничейным счетом 1:1.

Мерсисайдцы могли выйти вперед уже на 32-й минуте, однако Доминик Собослаи с пенальти пробил в перекладину. Уже через 10 минут Флориан Вирц все же вывел «Ливерпуль» вперед, но в начале второго тайма «Бернли» сравнял счет и удержал положительный для себя результат.

Эта ничья стала для «Ливерпуля» уже четвертой подряд в АПЛ.

Английская Премьер-лига. 22-й тур, 17 января
Ливерпуль – Бернли – 1:1
Голы: Вирц, 42 – Эдвардс, 65
Незабитый пенальти: Собослаи, 32

Сток Сити и КПР сыграли вничью, Таловеров провел на поле весь матч
ВИДЕО. Украинец забил в дебютном матче за английский клуб
Челси в лондонском дерби обыграл Брентфорд. Ярмолюк провел весь матч
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
