Незабитый пенальти Собослаи. Ливерпуль снова потерял очки в АПЛ
Матч против Бернли завершился со счетом 1:1
В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Бернли».
Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась ничейным счетом 1:1.
Мерсисайдцы могли выйти вперед уже на 32-й минуте, однако Доминик Собослаи с пенальти пробил в перекладину. Уже через 10 минут Флориан Вирц все же вывел «Ливерпуль» вперед, но в начале второго тайма «Бернли» сравнял счет и удержал положительный для себя результат.
Эта ничья стала для «Ливерпуля» уже четвертой подряд в АПЛ.
Английская Премьер-лига. 22-й тур, 17 января
Ливерпуль – Бернли – 1:1
Голы: Вирц, 42 – Эдвардс, 65
Незабитый пенальти: Собослаи, 32
