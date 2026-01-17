Незабитый пенальти Собослаи. Ливерпуль снова потерял очки в АПЛ

В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 22-го тура Английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Бернли».

Игра прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась ничейным счетом 1:1.

Мерсисайдцы могли выйти вперед уже на 32-й минуте, однако Доминик Собослаи с пенальти пробил в перекладину. Уже через 10 минут Флориан Вирц все же вывел «Ливерпуль» вперед, но в начале второго тайма «Бернли» сравнял счет и удержал положительный для себя результат.

Эта ничья стала для «Ливерпуля» уже четвертой подряд в АПЛ.

Английская Премьер-лига. 22-й тур, 17 января

Ливерпуль – Бернли – 1:1

Голы: Вирц, 42 – Эдвардс, 65

Незабитый пенальти: Собослаи, 32