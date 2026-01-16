В субботу, 17 января, состоится поединок 22-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ливерпуль

Довольно неоднозначно проходит сезон для красных. За 21 игру Премьер-лиги коллектив смог добыть в борьбе 35 зачетных пунктов, которые теперь позволяют ему занимать 4-е место турнирной таблицы. И от 3-й, и от 14-й позиции Ливерпуль отделяет 8 очков. Из Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от «Кристалл Пелас», а в Кубке Англии одолел «Барнсли» и квалифицировался в 1/16.

В Лиге чемпионов мерсисайдцам удалось завоевать 12 баллов за 6 игр – пока этого достаточно, чтобы находиться на 9-м месте турнирной таблицы. От необходимого топ-8 клуб отстает только худшая разница забитых/пропущенных голов.

Бернли

У новичков чемпионата дела обстоят совсем не гладко – за 21 тур Премьер-лиги команде удалось набрать всего 13 баллов. Такие результаты позволяют ей находиться на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы. От безопасной зоны клуб отстает уже на 8 очков.

Кубок Карабао «бордовые» покинули на стадии 1/16 финала из-за поражения против «Кардиффа», а в Кубке Англии одолели «Миллволл» и квалифицировались в 1/16.

Личные встречи

В каждом из последних пяти матчей между клубами побеждал «Ливерпуль».

Интересные факты

Безвыигрышная серия «Бернли» в Премьер-лиге длится уже 12 матчей подряд.

А вот у «Ливерпуля» беспроигрышно продолжается уже 11 поединков (во всех турнирах).

«Бернли» пропустил 41 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52.