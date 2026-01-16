Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Чемпионат Англии
Ливерпуль
17.01.2026 17:00 - : -
Бёрнли
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
16 января 2026, 14:35 | Обновлено 16 января 2026, 15:51
10
0

Ливерпуль – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Матч начнется 17 января в 17:00 по Киеву

16 января 2026, 14:35 | Обновлено 16 января 2026, 15:51
10
0
Ливерпуль – Бернли. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
ФК Ливерпуль

В субботу, 17 января, состоится поединок 22-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Бернли». По киевскому времени игра начнется в 17:00.

Ливерпуль

Довольно неоднозначно проходит сезон для красных. За 21 игру Премьер-лиги коллектив смог добыть в борьбе 35 зачетных пунктов, которые теперь позволяют ему занимать 4-е место турнирной таблицы. И от 3-й, и от 14-й позиции Ливерпуль отделяет 8 очков. Из Кубка английской лиги коллектив вылетел на стадии 1/8 финала от «Кристалл Пелас», а в Кубке Англии одолел «Барнсли» и квалифицировался в 1/16.

В Лиге чемпионов мерсисайдцам удалось завоевать 12 баллов за 6 игр – пока этого достаточно, чтобы находиться на 9-м месте турнирной таблицы. От необходимого топ-8 клуб отстает только худшая разница забитых/пропущенных голов.

Бернли

У новичков чемпионата дела обстоят совсем не гладко – за 21 тур Премьер-лиги команде удалось набрать всего 13 баллов. Такие результаты позволяют ей находиться на предпоследней, 19-й строчке турнирной таблицы. От безопасной зоны клуб отстает уже на 8 очков.

Кубок Карабао «бордовые» покинули на стадии 1/16 финала из-за поражения против «Кардиффа», а в Кубке Англии одолели «Миллволл» и квалифицировались в 1/16.

Личные встречи

В каждом из последних пяти матчей между клубами побеждал «Ливерпуль».

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Бернли» в Премьер-лиге длится уже 12 матчей подряд.
  • А вот у «Ливерпуля» беспроигрышно продолжается уже 11 поединков (во всех турнирах).
  • «Бернли» пропустил 41 гол в текущем сезоне Премьер-лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2.5 с коэффициентом 1.52.

Прогноз Sport.ua
Ливерпуль
17 января 2026 -
17:00
Бёрнли
Тотал больше 2.5 1.52 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. Опередил Гвардиолу и Артету. Кто самый лучший тренер АПЛ в декабре?
Эспаньол – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Пиза – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Ливерпуль Бернли прогнозы прогнозы на футбол Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Футбол | 16 января 2026, 14:26 1
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение
Подробности ситуации Довбика. Артем сам принял решение

Игроку надоела травма

Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Футбол | 16 января 2026, 09:21 11
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала

Украинский вратарь может сменить клуб

Огромная потеря. Звезда сборной Украины перенесет операцию
Футбол | 16.01.2026, 12:55
Огромная потеря. Звезда сборной Украины перенесет операцию
Огромная потеря. Звезда сборной Украины перенесет операцию
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Футбол | 15.01.2026, 18:56
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Полесье сделало предложение по форварду-легионеру. Его хотят натурализовать
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Бокс | 16.01.2026, 08:08
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 3
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
Hatsu Basho. Явгусишин победил одного из самых неудобных соперников
15.01.2026, 12:11 12
Другие виды
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
Альбасете – Реал – 3:2. Дебют Арбелоа: минус Кубок, три Лунину. Видео голов
15.01.2026, 01:35 2
Футбол
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
Костюк взял на сборы с Динамо целых пять нападающих. Кто попал в список?
15.01.2026, 03:32 4
Футбол
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
«Самый интересный соперник Усика». Эксперты назвали одну фамилию
14.01.2026, 17:21 5
Бокс
Обновлен рейтинг на Золотой мяч после матча Барселона – Реал Мадрид
Обновлен рейтинг на Золотой мяч после матча Барселона – Реал Мадрид
15.01.2026, 04:32
Футбол
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
Гуцуляк впервые прокомментировал отстранение от первой команды Полесья
14.01.2026, 18:22 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем