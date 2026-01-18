Ливерпуль – Бернли – 1:1. Собослаи промазал, мяч Вирца. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ 2025/26
17 января Ливерпуль расписал ничью с Бернли в матче 22-го тура АПЛ 2025/26.
Поединок прошел на домашнем стадионе мерсисайдцев – Энфилде. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе Ливерпуля единственный гол забил Флориан Вирц. У гостей отличился Максим Эстев.
На 32-й минуте Доминик Собослаи не сумел реализовать пенальти.
АПЛ 2025/26. 22-й тур, 17 января
Ливерпуль – Бернли – 1:1
Голы: Вирц, 42 – Эдвардс, 65
Незабитый пенальти: Собослаи, 32 (Ливерпуль)
Видеообзор матча
События матча
