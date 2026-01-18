Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Ливерпуль – Бернли – 1:1. Собослаи промазал, мяч Вирца. Видео голов и обзор
Чемпионат Англии
Ливерпуль
17.01.2026 17:00 – FT 1 : 1
Бёрнли
Англия
18 января 2026, 01:35 |
Ливерпуль – Бернли – 1:1. Собослаи промазал, мяч Вирца. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ 2025/26

Ливерпуль – Бернли – 1:1. Собослаи промазал, мяч Вирца. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Доминик Собослаи

17 января Ливерпуль расписал ничью с Бернли в матче 22-го тура АПЛ 2025/26.

Поединок прошел на домашнем стадионе мерсисайдцев – Энфилде. Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе Ливерпуля единственный гол забил Флориан Вирц. У гостей отличился Максим Эстев.

На 32-й минуте Доминик Собослаи не сумел реализовать пенальти.

АПЛ 2025/26. 22-й тур, 17 января

Ливерпуль – Бернли – 1:1

Голы: Вирц, 42 – Эдвардс, 65

Незабитый пенальти: Собослаи, 32 (Ливерпуль)

Видеообзор матча

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Эдвардс (Бёрнли), асcист Флорентину Луиш.
42’
ГОЛ ! Мяч забил Флориан Вирц (Ливерпуль), асcист Кёртис Джонс.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
