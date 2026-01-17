Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 16:52 |
Оболонь обнародовала список спаррингов на зимние сборы

Команду из Киева ожидает семь товарищеских матчей

Оболонь обнародовала список спаррингов на зимние сборы
ФК Оболонь

«Оболонь» проведет семь спаррингов в рамках зимних сборов. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Пивовары» проведут сборы в Турции. Пресс-служба клуба ранее обнародовала список из 26 футболистов, которые проведут подготовку ко второй части сезона с командой.

Соперники «Оболони» на зимних сборах в Турции:

  • 24 января — Ботев Пловдив (Болгария)
  • 28 января — Фероникели (Косово)
  • 28 января — Приштина (Косово)
  • 1 февраля — Лиферинг (Австрия)
  • 5 февраля — Петрокуб (Молдова)
  • 12 февраля — Кеге (Дания)
  • 12 февраля — Пахтакор (Узбекистан)
Даниил Кирияка Источник: ФК Оболонь
