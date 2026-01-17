Украина. Премьер лига17 января 2026, 16:52 |
Оболонь обнародовала список спаррингов на зимние сборы
Команду из Киева ожидает семь товарищеских матчей
17 января 2026, 16:52
«Оболонь» проведет семь спаррингов в рамках зимних сборов. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.
«Пивовары» проведут сборы в Турции. Пресс-служба клуба ранее обнародовала список из 26 футболистов, которые проведут подготовку ко второй части сезона с командой.
Соперники «Оболони» на зимних сборах в Турции:
- 24 января — Ботев Пловдив (Болгария)
- 28 января — Фероникели (Косово)
- 28 января — Приштина (Косово)
- 1 февраля — Лиферинг (Австрия)
- 5 февраля — Петрокуб (Молдова)
- 12 февраля — Кеге (Дания)
- 12 февраля — Пахтакор (Узбекистан)
