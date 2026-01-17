Оболонь обнародовала список спаррингов на зимние сборы

«Оболонь» проведет семь спаррингов в рамках зимних сборов. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Пивовары» проведут сборы в Турции. Пресс-служба клуба ранее обнародовала список из 26 футболистов, которые проведут подготовку ко второй части сезона с командой.

Соперники «Оболони» на зимних сборах в Турции: