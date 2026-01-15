Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Англии
Челси
17.01.2026 17:00 - : -
Брентфорд
Англия
15 января 2026, 18:15 | Обновлено 15 января 2026, 18:16
Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 17 января в 17:00 матч чемпионата Англии

Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси – Брентфорд

В субботу, 17 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

Челси – Брентфорд
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Челси Егор Ярмолюк Челси - Брентфорд
Комментарии
