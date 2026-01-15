Англия15 января 2026, 18:15 | Обновлено 15 января 2026, 18:16
Челси – Брентфорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 17 января в 17:00 матч чемпионата Англии
В субботу, 17 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Брентфорд».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.
