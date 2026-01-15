В субботу, 17 января, состоится матч 22-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Челси» и «Брентфорд».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Начало поединка запланировано на 17:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча проводит Setanta Sports.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ