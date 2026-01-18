17 января Челси в лондонском дерби переиграл Брентфорд.

Матч 22-го тура АПЛ 2025/26 прошел в столице Англии на стадионе Стэмфорд Бридж и завершился со счетом 2:0 в пользу пенсионеров.

Голами за синих отличились Жоао Педро и Коул Палмер. В составе гостей 90+4 минуты отыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк.

АПЛ 2025/26. 22-й тур, 17 января

Челси – Брентфорд – 2:0

Голы: Жоао Педро, 26, Палмер, 76 (пен.)

Видеообзор матча