Англия18 января 2026, 00:39 |
49
0
Челси – Брентфорд – 2:0. Жоао Педро и Палмер, 90+4 от Ярмолюка. Видео голов
Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ 2025/26
18 января 2026, 00:39 |
49
0
17 января Челси в лондонском дерби переиграл Брентфорд.
Матч 22-го тура АПЛ 2025/26 прошел в столице Англии на стадионе Стэмфорд Бридж и завершился со счетом 2:0 в пользу пенсионеров.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Голами за синих отличились Жоао Педро и Коул Палмер. В составе гостей 90+4 минуты отыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк.
АПЛ 2025/26. 22-й тур, 17 января
Челси – Брентфорд – 2:0
Голы: Жоао Педро, 26, Палмер, 76 (пен.)
Видеообзор матча
События матча
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Энцо Фернандес.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 января 2026, 11:44 4
Форвард сборной Украины оформил дубль и помог «Жироне» победить в матче чемпионата Испании
Футбол | 17 января 2026, 21:37 15
Украинец оформил дубль в прошлом матче
Футбол | 18.01.2026, 00:29
Футбол | 17.01.2026, 04:45
Бокс | 17.01.2026, 08:20
Комментарии 0
Популярные новости
17.01.2026, 05:14 1
17.01.2026, 00:03 58
17.01.2026, 16:13 40
16.01.2026, 14:38 7
17.01.2026, 06:42 1
17.01.2026, 12:42 4
16.01.2026, 08:52 6