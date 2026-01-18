Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Челси – Брентфорд – 2:0. Жоао Педро и Палмер, 90+4 от Ярмолюка. Видео голов
Чемпионат Англии
Челси
17.01.2026 17:00 – FT 2 : 0
Брентфорд
Англия
18 января 2026, 00:39
49
0

Челси – Брентфорд – 2:0. Жоао Педро и Палмер, 90+4 от Ярмолюка. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 22-го тура АПЛ 2025/26

18 января 2026, 00:39
49
0
Челси – Брентфорд – 2:0. Жоао Педро и Палмер, 90+4 от Ярмолюка. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

17 января Челси в лондонском дерби переиграл Брентфорд.

Матч 22-го тура АПЛ 2025/26 прошел в столице Англии на стадионе Стэмфорд Бридж и завершился со счетом 2:0 в пользу пенсионеров.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Голами за синих отличились Жоао Педро и Коул Палмер. В составе гостей 90+4 минуты отыграл украинский хавбек Егор Ярмолюк.

АПЛ 2025/26. 22-й тур, 17 января

Челси – Брентфорд – 2:0

Голы: Жоао Педро, 26, Палмер, 76 (пен.)

Видеообзор матча

События матча

76’
ГОЛ ! С пенальти забил Коул Палмер (Челси).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Жуан Педро (Челси), асcист Энцо Фернандес.
Челси Брентфорд Челси - Брентфорд Егор Ярмолюк видео голов и обзор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
