Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Челси в лондонском дерби обыграл Брентфорд. Ярмолюк провел весь матч
Чемпионат Англии
Челси
17.01.2026 17:00 – FT 2 : 0
Брентфорд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
17 января 2026, 19:04 | Обновлено 17 января 2026, 19:08
158
0

Челси в лондонском дерби обыграл Брентфорд. Ярмолюк провел весь матч

Лондонцы победили Брентфорд

17 января 2026, 19:04 | Обновлено 17 января 2026, 19:08
158
0
Челси в лондонском дерби обыграл Брентфорд. Ярмолюк провел весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Челси – Брентфорд

Лондонский «Челси» одержал уверенную победу над «Брентфордом» в матче 22-го тура АПЛ сезона-2025/26. Поединок на «Стэмфорд Бридж» завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в матче был открыт на 26-й минуте – отличился бразильский форвард Жоау Педру. После перерыва «синие» контролировали ход игры, а на 76-й минуте Коул Палмер удвоил преимущество, реализовав пенальти.

Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк вышел на поле с первых минут и провел матч.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 хвилин АПЛ

После 22 туров «Челси» имеет 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, тогда как «Брентфорд» с 33 баллами идет седьмым. В следующем туре команда из Лондона сыграет против «Кристал Пэлас», а «пчелы» встретятся с «Ноттингем Форест».

Чемпион Англии. 22-й тур.

Челси – Брентфорд – 2:0
Голы: Ж.Педро, 26, Палмер

Челси: Санчес, Кукурелья, Джеймс (Ачимпонг 85), Адарабиойо (Фофана 58), Чалоба, Фернандес (Гато 85), Кайседо, Палмер, Гарначо (Сантос 57), Нету, Жоао Педро (Делап 74).

Брентфорд: Келлехер, Генри (Гики 82), Кайоде, Коллинз, Айер, Янельт, Ярмолюк (Донован 90+4), Шаде (Льюис-Поттер 82), Йенсен, Дамсгор (Уаттара 77), Тиаго.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ

По теме:
Сток Сити и КПР сыграли вничью, Таловеров провел на поле весь матч
ВИДЕО. Украинец забил в дебютном матче за английский клуб
АПЛ. Уилсон принес Вест Хэму победу над Тоттенхэмом, Лидс дожал Фулхем
чемпионат Англии по футболу Брентфорд Английская Премьер-лига Челси Егор Ярмолюк Челси - Брентфорд
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
Бокс | 17 января 2026, 09:42 0
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»
УСИК – о карьере Джошуа: «Я говорил с ним после трагедии, он хочет...»

Александр считает, что Энтони вернется на ринг

Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Футбол | 17 января 2026, 08:00 9
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами
Зинченко имеет сенсационный вариант трансфера, где его засыпают деньгами

На футболиста претендует «Аль-Хиляль» и «Рома»

РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 17.01.2026, 16:55
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
РБ Лейпциг – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Футбол | 17.01.2026, 05:14
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Футбол | 17.01.2026, 11:35
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
Игорь СУРКИС: «Надеюсь, он будет успешно играть в Динамо и забивать голы»
16.01.2026, 15:47 4
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
Дубль украинца. Жирона одержала победу в дерби Каталонии
17.01.2026, 00:03 58
Футбол
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
Нет причин радоваться. Украина неудачно выступила в мужской эстафете КМ
15.01.2026, 16:43 22
Биатлон
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 2
Другие виды
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
Сборная Украины может получить нового форварда? Он играл за другую страну
15.01.2026, 22:18 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
16.01.2026, 14:38 7
Футбол
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
17.01.2026, 08:20
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем