Челси в лондонском дерби обыграл Брентфорд. Ярмолюк провел весь матч

Лондонский «Челси» одержал уверенную победу над «Брентфордом» в матче 22-го тура АПЛ сезона-2025/26. Поединок на «Стэмфорд Бридж» завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Счет в матче был открыт на 26-й минуте – отличился бразильский форвард Жоау Педру. После перерыва «синие» контролировали ход игры, а на 76-й минуте Коул Палмер удвоил преимущество, реализовав пенальти.

Украинский хавбек гостей Егор Ярмолюк вышел на поле с первых минут и провел матч.

После 22 туров «Челси» имеет 34 очка и занимает шестое место в турнирной таблице, тогда как «Брентфорд» с 33 баллами идет седьмым. В следующем туре команда из Лондона сыграет против «Кристал Пэлас», а «пчелы» встретятся с «Ноттингем Форест».

Чемпион Англии. 22-й тур.

Челси – Брентфорд – 2:0

Голы: Ж.Педро, 26, Палмер

Челси: Санчес, Кукурелья, Джеймс (Ачимпонг 85), Адарабиойо (Фофана 58), Чалоба, Фернандес (Гато 85), Кайседо, Палмер, Гарначо (Сантос 57), Нету, Жоао Педро (Делап 74).

Брентфорд: Келлехер, Генри (Гики 82), Кайоде, Коллинз, Айер, Янельт, Ярмолюк (Донован 90+4), Шаде (Льюис-Поттер 82), Йенсен, Дамсгор (Уаттара 77), Тиаго.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА АПЛ