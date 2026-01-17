Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Australian Open
17 января 2026, 15:10
Поединок 1/64 финала и начнется ориентировочно в 02:00 по Киеву

Коллаж Sport.ua

18 января, в первом круге Открытого чемпионата Австралии между собой сыграют Даяна Ястремская (WTA 27) и Елена-Габриела Русе (WTA 79).

Матч начнется в 02:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером betking анонсирует предстоящий поединок!

Даяна Ястремская

Украинская спортсменка выдает не самый яркий старт сезона, но это ей забудут, если удастся хорошо выступить на австралийском мейджоре. В Брисбене Ястремская сыграла относительно неплохо, смогла одолеть австралийку Гибсон и сильную Фернандес из Канады, а проиграла в упорной борьбе мощной американке Пегуле.

Все быстро закончилось в Аделаиде, поражение от опытной, но проходимой чешки Синяковой за 54 минуты – 0:6, 1:6. Подобные поражения должны стать ледяным душем, нет проходных соперниц, нужно выкладываться в каждом матче. Даяна способна показывать теннис топ-уровня, именно на этом турнире надо выдавать свой максимум. Напомню, лучшее выступление на мейджорах у украинки была именно здесь, когда удалось дойти до полуфинала в 2024 году.

Елена-Габриела Русе

Румынская теннисистка знакома любителям этого вида спорта, хотя звезд с неба она не хватает, считаясь неплохим середняком. Уже пять лет Русе находится в пределах первой сотни, хотя иногда покидает ее.

В этом сезоне спортсменка играла на двух турнирах, сначала в Брисбене прошла квалификацию, одолев Субашич и Сонмез, но в основной сетке сразу же уступила известной Кенин в трех сетах. Похожим был сценарий и в Аделаиде, в квалификации были победы в трех сетах над британкой Свон и чешкой Синяковой, а потом 0:6, 3:6, от «нейтралки» Калинской.

Личные встречи

В очных противостояниях счет 2:0 в пользу румынки, она выигрывала в трех сетах на грунте в Гамбурге 2021 года, а также в двух партиях на Открытом чемпионате США 2023 года.

Прогноз

Как бы это пафосно не звучало, но многое будет зависеть от настроя Ястремской, если у нее пойдет игра, все может закончиться разгромом. Может быть и такой вариант, что украинка сама подарит победу сопернице.

Вылетать в первом круге никто не хочет, украинка небольшой фаворит, с чем я согласен. Предлагаю сделать здесь ставку на чистую победу Даяны за 1,77.

