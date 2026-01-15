Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Украина. Премьер лига
15 января 2026, 08:08 |
2314
0

Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции

Главный тренер Игорь Костюк может отправить Андрея Маткевича на правый фланг защиты

15 января 2026, 08:08 |
2314
0
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
ФК Динамо Киев. Андрей Маткевич

Талантливый украинский вингер Андрей Маткевич вернется в расположение киевского «Динамо» и попробует закрепиться в первой команде на тренировочных сборах в Турции.

21-летний футболист с марта 2025-го находился в составе луганской «Зари», где выступал на правах аренды. Срок соглашения истекает 31 декабря 2026 года, однако главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк решил предоставить шанс молодому украинскому игроку.

По информации источника, из-за высокой конкуренции на фланге атаки, Маткевич может сыграть на позиции правого защитника. Благодаря неплохой антропометрии и скорости, футболист может составить конкуренцию тем игрокам, которые уже находятся в первой команде «Динамо».

В нынешнем сезоне Маткевич провел десять матчей во всех турнирах, в которых сделал один ассист. В активе вингера четыре и один гол в составе сборной Украины U-21.

По теме:
Президент клуба УПЛ нашел негатив в победе над Динамо: «К сожалению…»
В Англии приняли радикальное решение по Зинченко и исключили из заявки
Ван Леувен объяснил, кто заменит ушедших в ЛНЗ Твердохлеба и Микитишина
Динамо Киев Заря Луганск Андрей Маткевич Игорь Костюк трансферы трансферы УПЛ аренда игрока учебно-тренировочные сборы
Николай Тытюк Источник: Telegram
Оцените материал
(24)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Биатлон | 14 января 2026, 16:42 19
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету в Рупольдинге, Украина – 14-я

В топ-тройку также вошли команды Италии и Швеции

Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Футбол | 14 января 2026, 23:59 28
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете
Фиаско Арбелоа. Три гола Лунину: Реал вылетел из Кубка Испании от Альбасете

Мадридская команда потерпела поражение со счетом 2:3 в 1/8 финала турнира

ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Футбол | 14.01.2026, 12:09
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
ФЕДОРЧУК: «Это провал селекции Динамо. Шовковский его даже в деле не видел»
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Футбол | 15.01.2026, 08:42
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Мбаппе против, чтобы Реал тренировал Клопп и выбрал нового тренера
Известна оценка Лунина после сенсационного провала Реала в Кубке Испании
Футбол | 15.01.2026, 07:17
Известна оценка Лунина после сенсационного провала Реала в Кубке Испании
Известна оценка Лунина после сенсационного провала Реала в Кубке Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
Зинченко узнал о неожиданном повороте в своей футбольной карьере
15.01.2026, 07:52 33
Футбол
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
Клопп готов возглавить Реал, если из клуба выгонят двух игроков
13.01.2026, 23:54 3
Футбол
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
ФЬЮРИ: «У него есть семья, дети. Усик решил навредить ему, его здоровью»
13.01.2026, 22:54 1
Бокс
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
Ястремская меньше чем за час разгромно проиграла лаки-лузеру в Аделаиде
13.01.2026, 11:07 34
Теннис
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
В Реал вернулся тренер, который пять раз выигрывал с клубом Лигу чемпионов
14.01.2026, 07:05 3
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он просто убегал по рингу, это недопустимо»
14.01.2026, 07:57 1
Бокс
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
Владислав Ванат составил компанию Михаилу Мудрику
14.01.2026, 08:17 10
Футбол
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
Прорыв Пидручного. Общий зачет биатлонистов после 4-го этапа КМ
14.01.2026, 10:55
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем