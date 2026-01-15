Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции

Талантливый украинский вингер Андрей Маткевич вернется в расположение киевского «Динамо» и попробует закрепиться в первой команде на тренировочных сборах в Турции.

21-летний футболист с марта 2025-го находился в составе луганской «Зари», где выступал на правах аренды. Срок соглашения истекает 31 декабря 2026 года, однако главный тренер «бело-синих» Игорь Костюк решил предоставить шанс молодому украинскому игроку.

По информации источника, из-за высокой конкуренции на фланге атаки, Маткевич может сыграть на позиции правого защитника. Благодаря неплохой антропометрии и скорости, футболист может составить конкуренцию тем игрокам, которые уже находятся в первой команде «Динамо».

В нынешнем сезоне Маткевич провел десять матчей во всех турнирах, в которых сделал один ассист. В активе вингера четыре и один гол в составе сборной Украины U-21.