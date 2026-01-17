Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 14:36 | Обновлено 17 января 2026, 14:51
Тренер Руха объяснил, кто заменит игроков, которые ушли в Карпаты

Федык надеется на усиление

ФК Рух

Тренер «Руха» Иван Федык подтвердил, что львовский клуб спокойно отпускает игроков, если появляется достойное предложение, однако готов и подписывать новичков.

«Нашими футболистами интересуются другие клубы, они получают предложения с улучшенными личными условиями, поэтому руководство «Руха» готово отпустить этих игроков, если клуб и футболиста устроит полученное предложение».

«Замена? Сначала шанс проявить себя получат воспитанники Академии «Руха». У нас есть список позиций, которые нам нужно усилить. Если это усиление мы не найдем среди своих игроков, то «Рух» выйдет на трансферный рынок и подпишет или арендует других футболистов», – сказал Федык.

Зимой клуб отпустил в «Карпаты» Илью Квасницу, Марко Сапугу, Ростислава Ляха, Эдсона и Виталия Холода.

