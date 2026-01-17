Идеальный новичок для МанСити и восходящая звезда АПЛ: кто такой Семеньо

К сожалению, для таких клубов, как «Борнмут», реальность такова, что когда в вашем составе появляется звездный игрок, за ним неизбежно придут. Именно это произошло с Антуаном Семеньо, который перешел в «Манчестер Сити» за 72 млн евро.

Все на стадионе «Виталити» понимали, что матч против «Тоттенхэма», вероятно, является последним для 26-летнего вингера в составе «Борнмута», поэтому его гол на 95-й минуте стал лучшим актом прощания, прервав 11-матчевую серию «вишневых» без побед в Премьер-лиге. Это был второй самый поздний победный гол «Борнмута» в АПЛ, а вместе с тем – идеальный способ попрощаться.

Для Семеньо период в «Борнмуте» стал настоящим взлетом. Он начал карьеру в «Бристоль Сити», где забил 21 гол и отдал 22 результативные передачи в 125 матчах, а также играл на правах аренды за «Бат Сити», «Ньюпорт Каунти» и «Сандерленд», после чего перешел в «Борнмут» в январе 2023 года за 10 млн евро.

В общей сложности он сыграл 110 матчей за клуб с южного побережья, забив 32 гола и отдав 11 ассистов. Наставник «Борнмута» Андони Ираола назвал Семеньо одним из лучших, а возможно и лучшим среди всех, кого он когда-либо тренировал. Понятно, почему специалист не хотел отпускать игрока.

Антуан покинул «Борнмут», имея на своем счету 40 результативных действий в Премьер-лиге (30 голов, 10 ассистов). Это четвертый лучший результат в истории клуба в АПЛ наравне с Домиником Соланке, уступая только Джошу Кингу (62), Каллуму Уилсону (53) и Райану Фрейзеру (42).

Причина, по которой «Манчестер Сити» заплатил за него более 70 млн евро, выиграв конкуренцию со стороны «МЮ» и «Ливерпуля», заключается в том, что Семеньо был одним из лучших игроков Премьер-лиги в последнее время. В текущем сезоне он забил 10 мячей в АПЛ и является одним из трех игроков, достигших двузначного показателя по голам наряду с Эрлингом Холандом (20) и Игорем Тьяго (16).

Антуан опережает свой показатель ожидаемых голов (xG) на 3,36. Это очень хорошая новость для «Манчестер Сити», у которого периодически возникают проблемы с завершением атак. Два гола в трех матчах Премьер-лиги – против «Сандерленда», «Челси» и «Брайтона» – принесли «горожанам» лишь 3 очка из 9 возможных.

Эти результаты дали «Арсеналу» огромное преимущество в борьбе за титул. То, что Семеньо остался в «Борнмуте» на параллельные 3 матча, помогло упростить переговоры и закрыть трансфер. Но кто знает, возможно, если бы он перешел раньше, «горожане» смогли бы взять больше очков в этих поединках.

Антуан хорошо играет не только в текущем сезоне. В 2025 году он набрал 21 очко в АПЛ по системе гол+пас (15 мячей, 6 передач), став первым игроком в истории «Борнмута», набравшим более 20 баллов за год в Премьер-лиге. В прошлом году только Холанд (33), Мохамед Салах (24) и Брайан Мбемо (22) совершили больше результативных действий в лиге, чем он.

Кроме того, в 2025-м Семеньо забил 5 голов после контратак, что является самым высоким показателем в АПЛ. Это особенно интересно, учитывая, что «Сити», похоже, изменил свою атакующую стратегию в этом сезоне, больше склоняясь к контратакам и быстрым рывкам, что может объяснить их стремление заполучить Семеньо.

В прошлом сезоне только 5 команд Премьер-лиги нанесли меньше ударов после контратак, чем «горожане» (28). В нынешней кампании у них уже 24 удара – только у четырех команд больше. В текущем сезоне среднее количество ударов «Сити» после контратак составляет 1,14 за матч. Это самый высокий показатель «горожан» при Гвардиоле – ранее они никогда не набирали даже одного удара за игру в рамках быстрых отрывов.

Getty Images/Global Images Ukraine

Семеньо, вероятно, только ускорит этот процесс. В нынешней кампании АПЛ только 5 игроков совершили больше рывков с мячом на 10 метров и более, чем Антуан. Один из них – Жереми Доку. Для Гвардиолы сейчас очень важно, чтобы фланговые игроки развивали атаки – это еще одна причина появления Антуана на «Этихаде».

Семеньо также может помочь Холанду с нагрузкой в ​​плане ударов по воротам. Норвежец нанес 83 из 305 ударов «Сити» в текущем сезоне АПЛ (27,2%), что почти вдвое больше, чем следующий по этому показателю Фил Фоден (44). В минувшей кампании Антуан занял 3-е место по количеству ударов в Премьер-лиге (125), а в текущем сезоне располагается на 5-й позиции с 49 ударами.

Для Гвардиолы важно, чтобы его игроки работали как с мячом, так и без него – Семеньо может и это. Он чаще, чем любой игрок «Сити» отбирал мяч в последней трети поля в этом сезоне (14 раз), хотя следует учитывать, что «горожане» больше владеют мячом, чем «Борнмут».

Еще один интересный факт заключается в том, что только полузащитник «Вулверхэмптона» Жоау Гомес (41) совершил больше фолов в нынешней кампании АПЛ, чем Семеньо (38). В прошлом сезоне он тоже чаще всех в лиге нарушал правила (73). Это говорит скорее не о проблемах с дисциплиной, а о желании бороться и умении срывать атаки соперников.

Его подписание произошло в подходящее время для «Сити», поскольку Гвардиола подтвердил, что Савиньо, как ожидается, пропустит следующие 2 месяца из-за травмы, полученной в ничьей с «Сандерлендом». Тот факт, что Семеньо может играть как слева, так и справа, дает Пепу возможность использовать его на любом фланге. С начала прошлого сезона он провел 52% своего игрового времени в Премьер-лиге на позиции левого вингера и 40% – на противоположном фланге.

Если Гвардиола предпочитает баланс, который обеспечивал Райан Шерки на правом фланге в последних матчах, возможность замены Доку на Семеньо слева – заманчивая и одновременно пугающая перспектива для крайних защитников соперника. Антуан может играть на любом фланге, поскольку одинаково хорошо владеет обеими ногами.

Из 49 ударов в этом сезоне 24 были нанесены левой ногой и 23 – правой (еще два удара – головой), что делает его непредсказуемым в атаке. Придя в одну из лучших команд мира, Семеньо получил шанс показать весь свой потенциал. Работа под руководством Гвардиолы, судя по всему, привлекла его, особенно сейчас, когда «Сити» играет в стиле, который подходит ему больше всего.

Сергей ЗАВАЛКО, по материалам The Analyst