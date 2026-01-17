17 января на Эль-Садар пройдет матч 20-го тура Примеры Испании, в котором Осасуна встретится с Овьедо.

Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Осасуна

Команда имеет скромные возможности. Но при этом в последнее время она пару раз приятно радовала своих болельщиков результатами. Еще при Аррасате получалось выйти в Лигу конференций, правда, тогда проиграли в квалификации уступили первому де сопернику. Опыт могли повторить в 2024/2025, с Морено. Но тогда по дополнительным показателям, при равенстве очков, уступили в споре за восьмое место Райо Вальекано.

Летом из Мирандеса позвали Алессио Лиски. Но пока что не у того не получается серьезно проявить себя. Вроде бы в конце прошлого календарного года удалось прибавить. Но в последних поединках снова были неудачи. Сначала ничем не ответили на гол Ваната и проиграли Жироне, прямому конкуренту в борьбе за выживание. А во вторник проиграли по пенальти Реалу Сосьедад.

Овьедо

Клуб в прошлом году, со второй попытки, выиграл плей-офф за право выйти в Примеру. Таким образом, получилось вернуться в высший дивизион страны впервые за пару дивизионов. Конечно же, было сложно, но, по сути, провалились в 2025-м году даже по скромным меркам новичка Ла Лиги. Меняя наставников, все равно встретили зимние праздники на последнем месте.

Но это не значит, что с аутсайдером кому-то будет просто. Вот уже трижды кряду получалось брать ничьи. Сначала, еще в декабре, обошлись вообще без голов с Сельтой. А уже после коротких каникул закончили со счетом 1:1 не только с середняком, Алавесом, но даже с завсегдатаем еврокубков - Бетисом. Хотя все равно и после этого закончили на последнем месте.

Статистика личных встреч

В 2017-2019 команды обменивались победами в Сегунде на своих полях. Снова встретившись в Ла Лиге, поединок закончили нулевой ничьей на поле новичка.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех более опытных хозяев. Согласимся и поставим на то, что в родной Памплоне победит Осасуна (коэффициент - 1,84 по линии БК betking).