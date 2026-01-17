С ассистом Антони. Бетис с комфортным счетом обыграл Вильярреал
Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев
В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Вильярреалом».
Игра прошла на стадионе «Эстадио де Ла Картуха» и завершилась со счетом 2:0 в пользу домашней команды.
Ассист на второй гол хозяев поля отдал звездный вингер Антони.
Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 17 января
Бетис – Вильярреал – 2:0
Голы: Руибаль, 57, Форнальс, 83
Удаление: Комесанья, 76 (Вильярреал)
Осасуна – Овьедо – 3:2
Голы: Будимир, 45, 75, Муньос, 90+2 – Виньяс, 40, Рейна, 68
Удаление: Катена, 90+5 (Осасуна)
