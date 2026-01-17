Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С ассистом Антони. Бетис с комфортным счетом обыграл Вильярреал
Испания
17 января 2026, 23:56 |
17
0

С ассистом Антони. Бетис с комфортным счетом обыграл Вильярреал

Матч завершился со счетом 2:0 в пользу хозяев

17 января 2026, 23:56 |
17
0
С ассистом Антони. Бетис с комфортным счетом обыграл Вильярреал
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Вильярреалом».

Игра прошла на стадионе «Эстадио де Ла Картуха» и завершилась со счетом 2:0 в пользу домашней команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Ассист на второй гол хозяев поля отдал звездный вингер Антони.

Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 17 января

Бетис – Вильярреал – 2:0
Голы: Руибаль, 57, Форнальс, 83
Удаление: Комесанья, 76 (Вильярреал)

Осасуна – Овьедо – 3:2
Голы: Будимир, 45, 75, Муньос, 90+2 – Виньяс, 40, Рейна, 68
Удаление: Катена, 90+5 (Осасуна)

По теме:
Бавария забила 71 гол в Бундеслиге. Отрыв от команд топ-5 лиг поражает
Альваро АРБЕЛОА: «Мы должны его благодарить»
Реал Мадрид – Леванте – 2:0. Как забил Мбаппе? Видео голов и обзор
Бетис Вильярреал чемпионат Испании по футболу Ла Лига Антони (Матеус дос Сантос) Айтор Руибаль Пабло Форнальс Санти Комесанья удаление (красная карточка)
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Футбол | 17 января 2026, 05:14 1
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо
Легендарный экс-тренер Реала посетил Киев, чтобы возглавить Динамо

Капелло мог возглавить киевский гранд

В Лондоне +7. Арсенал потерял очки, но увеличил отрыв от Ман Сити
Футбол | 17 января 2026, 21:28 3
В Лондоне +7. Арсенал потерял очки, но увеличил отрыв от Ман Сити
В Лондоне +7. Арсенал потерял очки, но увеличил отрыв от Ман Сити

Матч против Ноттингем Форест завершился со счетом 0:0

Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Футбол | 17.01.2026, 20:50
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
Первая Битва редакций: кто победит – Sport.ua, UA-Football или betking?
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Футбол | 17.01.2026, 16:13
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
ВИДЕО. Милевский жестко подрался с экс-игроком Динамо и сборной Украины
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 17.01.2026, 08:20
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 53
Футбол
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
Флорентино Перес принял жесткое решение по Лунину после фиаско Реала
16.01.2026, 09:21 14
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Его давно пора уволить. Посмотрите на таблицу»
17.01.2026, 08:37 2
Футбол
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
Hatsu Basho. Явгусишин побеждает и выходит в лидеры
17.01.2026, 12:42 4
Другие виды
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
17.01.2026, 07:28 4
Футбол
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
Ла Лига выступила с заявлением о Ванате: «Он совсем сошел с ума»
16.01.2026, 08:52 6
Футбол
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
Дисквалификация украинки. Анастасия Меркушина – 22-я в спринте Кубка IBU
16.01.2026, 13:15 1
Биатлон
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
ЧИСОРА: «Никто не хочет с ним драться. Это действительно большая проблема»
17.01.2026, 06:42 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем