С ассистом Антони. Бетис с комфортным счетом обыграл Вильярреал

В субботу, 17 января 2026 года, состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Бетисом» и «Вильярреалом».

Игра прошла на стадионе «Эстадио де Ла Картуха» и завершилась со счетом 2:0 в пользу домашней команды.

Ассист на второй гол хозяев поля отдал звездный вингер Антони.

Ла Лига 2025/26. 20-й тур, 17 января

Бетис – Вильярреал – 2:0

Голы: Руибаль, 57, Форнальс, 83

Удаление: Комесанья, 76 (Вильярреал)

Осасуна – Овьедо – 3:2

Голы: Будимир, 45, 75, Муньос, 90+2 – Виньяс, 40, Рейна, 68

Удаление: Катена, 90+5 (Осасуна)