Определены чемпионки турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте

В ночь на 17 января состоялись финальные матчи хардовых турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.

В финале пятисотника в Аделаиде Виктория Мбоко (WTA 17) проиграла Мирре Андреевой (WTA 8) в двух сетах за 1 час.

Мбоко провела третий решающий поединок на уровне Тура и впервые потерпела поражение. В 2025 году Виктория стала чемпионкой соревнований WTA 1000 в Монреале и WTA 250 в Гонконге.

WTA 500 Аделаида. Хард. Финал

Мирра Андреевой [3] – Виктория Мбоко (Канада) [8] – 6:3, 6:1

Трофей на соревнованиях в Хобарте завоевала Элизабетта Коччаретто (Италия, WTA 80). В финале итальянка в двух партиях справилась с 18-летннй Ивой Йович (США, WTA 30) за 1 час и 38 минут.

Коччаретто завоевала второй трофей в карьере. В 2023 году она стала чемпионкой на кортах Лозанны. Элизабетта во второй раз сыграла в финале Хобарта – в 2023 она уступила Лорен Дэвис в матче за трофей.

WTA 250 Хобарт. Хард. Финал

Ива Йович (США) [3] – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 4:6, 4:6