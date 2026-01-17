Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определены чемпионки турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте
WTA
17 января 2026, 13:15 |
210
0

Определены чемпионки турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте

Виктория Мбоко проиграла Мирре Андреевой, а Ивай Йович уступила Элизабетте Коччаретто

17 января 2026, 13:15 |
210
0
Определены чемпионки турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте
Getty Images/Global Images Ukraine. Элизабетта Коччаретто

В ночь на 17 января состоялись финальные матчи хардовых турниров WTA 500 в Аделаиде и WTA 250 в Хобарте.

В финале пятисотника в Аделаиде Виктория Мбоко (WTA 17) проиграла Мирре Андреевой (WTA 8) в двух сетах за 1 час.

Мбоко провела третий решающий поединок на уровне Тура и впервые потерпела поражение. В 2025 году Виктория стала чемпионкой соревнований WTA 1000 в Монреале и WTA 250 в Гонконге.

WTA 500 Аделаида. Хард. Финал

Мирра Андреевой [3] – Виктория Мбоко (Канада) [8] – 6:3, 6:1

Трофей на соревнованиях в Хобарте завоевала Элизабетта Коччаретто (Италия, WTA 80). В финале итальянка в двух партиях справилась с 18-летннй Ивой Йович (США, WTA 30) за 1 час и 38 минут.

Коччаретто завоевала второй трофей в карьере. В 2023 году она стала чемпионкой на кортах Лозанны. Элизабетта во второй раз сыграла в финале Хобарта – в 2023 она уступила Лорен Дэвис в матче за трофей.

WTA 250 Хобарт. Хард. Финал

Ива Йович (США) [3] – Элизабетта Коччаретто (Италия) – 4:6, 4:6

По теме:
Сколько заработала Людмила Киченок за выход в финал WTA 500 в Аделаиде?
ФОТО. Киченок получила утешительный приз после финала WTA 500 в Аделаиде
Людмила Киченок проиграла финальный матч на турнире WTA 500 в Аделаиде
WTA Аделаида WTA Хобарт Виктория Мбоко Мирра Андреева Элизабетта Коччаретто Ива Йович
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Дебют на Grand Slam: Олейникова потренировалась на Rod Laver Arena
Теннис | 16 января 2026, 18:58 2
ВИДЕО. Дебют на Grand Slam: Олейникова потренировалась на Rod Laver Arena
ВИДЕО. Дебют на Grand Slam: Олейникова потренировалась на Rod Laver Arena

В первом раунде Australian Open Александра сыграет против Мэдисон Киз

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
Футбол | 16 января 2026, 14:38 7
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо оформило первую зимнюю сделку на трансферном рынке

Анхель Торрес перешел на правах аренды в «Эюпспор»

Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Футбол | 16.01.2026, 14:23
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер в статусе наблюдателя
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Футбол | 17.01.2026, 07:28
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Германия готова бойкотировать чемпионат мира в США. Названа причина
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Бокс | 17.01.2026, 08:20
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Усик близок к подписанию исторического соглашения с Турки Аль-Шейхом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
Викингов не покорили. Украина проиграла Норвегии на чемпионате Европы
15.01.2026, 23:00 5
Другие виды
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
Талантливый вингер вернется в Динамо и может сыграть на новой позиции
15.01.2026, 08:08
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Она забыла, в какой стране живет»
15.01.2026, 22:15 7
Футбол
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
Без комментариев. Разочаровывающий спринт украинок, триумф старшей Эберг
16.01.2026, 16:43 23
Биатлон
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
Зинченко – ужасен. Почему отношение к украинцу в Ноттингеме несправедливо
16.01.2026, 15:53 50
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он – это новое пришествие в боксе»
16.01.2026, 08:08 2
Бокс
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
В УЕФА готовят жеребьевку 1/16 финала Лиги конференций. Шахтер – в ожидании
16.01.2026, 06:23 14
Футбол
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
Украинская биатлонистка не выйдет на старт спринта Кубка мира в Рупольдинге
16.01.2026, 13:35
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем