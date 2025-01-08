Одно из открытий сезона. Ман Сити ведет переговоры по топовому нападающему
«Горожане» попытаются оформить трансфер Омара Мармуша
«Манчестер Сити» ведет переговоры египетским нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Омаром Мармушем, сообщает Флориан Плеттенберг.
По информации источника, английский клуб и 25-летний футболист еще не достигли соглашения, но уже близки к этому. Египтянину нравится в Франкфурте, но он открыт к зимнему трансферу. «Горожане» готовы предложить долгосрочный контракт до 2029 либо 2030 года.
Переговоры между клубами пока не ведутся, а ориентировочная цена трансфера составляет от 50 до 60 миллионов евро.
В текущем сезоне Омар Мармуш провел 24 матча, забил 18 голов и отдал 12 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что Гвардиола требует у руководства подписать топ-вингера.
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