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Англия
08 января 2025, 21:12 | Обновлено 08 января 2025, 21:13
761
0

Одно из открытий сезона. Ман Сити ведет переговоры по топовому нападающему

«Горожане» попытаются оформить трансфер Омара Мармуша

08 января 2025, 21:12 | Обновлено 08 января 2025, 21:13
761
0
Одно из открытий сезона. Ман Сити ведет переговоры по топовому нападающему
Getty Images/Global Images Ukraine. Омар Мармуш

«Манчестер Сити» ведет переговоры египетским нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Омаром Мармушем, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, английский клуб и 25-летний футболист еще не достигли соглашения, но уже близки к этому. Египтянину нравится в Франкфурте, но он открыт к зимнему трансферу. «Горожане» готовы предложить долгосрочный контракт до 2029 либо 2030 года.

Переговоры между клубами пока не ведутся, а ориентировочная цена трансфера составляет от 50 до 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Омар Мармуш провел 24 матча, забил 18 голов и отдал 12 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола требует у руководства подписать топ-вингера.

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Манчестер Сити Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги Омар Мармуш Флориан Плеттенберг
Данііл Киріяка Источник: Флориан Плеттенберг
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