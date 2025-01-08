Одно из открытий сезона. Ман Сити ведет переговоры по топовому нападающему

«Манчестер Сити» ведет переговоры египетским нападающим франкфуртского «Айнтрахта» Омаром Мармушем, сообщает Флориан Плеттенберг.

По информации источника, английский клуб и 25-летний футболист еще не достигли соглашения, но уже близки к этому. Египтянину нравится в Франкфурте, но он открыт к зимнему трансферу. «Горожане» готовы предложить долгосрочный контракт до 2029 либо 2030 года.

Переговоры между клубами пока не ведутся, а ориентировочная цена трансфера составляет от 50 до 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Омар Мармуш провел 24 матча, забил 18 голов и отдал 12 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что Гвардиола требует у руководства подписать топ-вингера.