Гвардиола требует у боссов Сити подписать топ-вингера. Он уже работал с ним
Лерой Сане может покинуть «Баварию»
Английский «Манчестер Сити» интересуется немецким вингером мюнхенской «Баварии» Лероем Сане, сообщает испанское издание Fichajes.net.
По информации источника, трансфер 28-летнего футболиста является требованием лично главного тренера «горожан» Жузепа Гвардиолы.
Напомним, Лерой Сане уже выступал за «Ман Сити» в 2016-2020 годах. На его счету 135 поединков, 39 голов и 43 ассиста в составе клуба.
В сезоне 2024/25 Лерой Сане провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Галатасарай» интересуется Лероем Сане.
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