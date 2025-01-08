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  4. Гвардиола требует у боссов Сити подписать топ-вингера. Он уже работал с ним
Англия
08 января 2025, 10:44 |
1089
0

Гвардиола требует у боссов Сити подписать топ-вингера. Он уже работал с ним

Лерой Сане может покинуть «Баварию»

08 января 2025, 10:44 |
1089
0
Гвардиола требует у боссов Сити подписать топ-вингера. Он уже работал с ним
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Английский «Манчестер Сити» интересуется немецким вингером мюнхенской «Баварии» Лероем Сане, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, трансфер 28-летнего футболиста является требованием лично главного тренера «горожан» Жузепа Гвардиолы.

Напомним, Лерой Сане уже выступал за «Ман Сити» в 2016-2020 годах. На его счету 135 поединков, 39 голов и 43 ассиста в составе клуба.

В сезоне 2024/25 Лерой Сане провел 19 матчей на клубном уровне, отметившись 5 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Галатасарай» интересуется Лероем Сане.

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Лерой Сане Жузеп Гвардиола Манчестер Сити Бавария трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Дмитро Вербинський Источник: Fichajes.net
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