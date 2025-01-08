Англия08 января 2025, 21:02 | Обновлено 08 января 2025, 21:25
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Игра дня. Известны стартовые составы на матч Тоттенхэм – Ливерпуль
8 января состоится первый матч полуфинала Кубка английской лиги
08 января 2025, 21:02 | Обновлено 08 января 2025, 21:25
442
0
8 января состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua.
Наставники команд определились со стартовыми составами на игру.
Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Стартовые составы на матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»:
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