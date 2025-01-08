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Англия
08 января 2025, 21:02 | Обновлено 08 января 2025, 21:25
442
0

Игра дня. Известны стартовые составы на матч Тоттенхэм – Ливерпуль

8 января состоится первый матч полуфинала Кубка английской лиги

08 января 2025, 21:02 | Обновлено 08 января 2025, 21:25
442
0
Игра дня. Известны стартовые составы на матч Тоттенхэм – Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Арена Тоттенхэм Хотспур

8 января состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua.

Наставники команд определились со стартовыми составами на игру.

Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»:

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Тоттенхэм Ливерпуль Тоттенхэм - Ливерпуль Кубок английской лиги по футболу стартовые составы
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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