Игра дня. Известны стартовые составы на матч Тоттенхэм – Ливерпуль

8 января состоится первый матч 1/2 финала Кубка английской лиги между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».

Игра пройдет на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua.

Наставники команд определились со стартовыми составами на игру.

Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»: