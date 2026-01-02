ФОТО. Свитолина и Монфис потренировались на кортах Окленда
На следующей неделе Элина и Гаэль стартуют на турнире WTA 250 в Новой Зеландии
Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис (Франция) прибыли в Окленд.
Элина опубликовала общую фотографию с Гаэлем в своем Instagram – супруги вместе потренировались на новозеландских кортах.
На следующей неделе (5 января) Элина и Гаэль стартуют на соревнованиях в Окленде (WTA 250 и АТР 250 соответственно). Украинка возглавит посев в женской сетке.
В прошлом году Монфис выиграл трофей в Окленде. Свитолина в 2024 году играла в финале на этих кортах, где уступила Коко Гауфф.
ФОТО. Свитолина и Монфис потренировались на кортах Окленда
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Португалец в восторге от Батагова
Виктор Грачев считает, что «бело-синим» не удастся попасть в итоговую тройку призеров