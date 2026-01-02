ФОТО. Свитолина и Монфис потренировались на кортах Окленда

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис (Франция) прибыли в Окленд.

Элина опубликовала общую фотографию с Гаэлем в своем Instagram – супруги вместе потренировались на новозеландских кортах.

На следующей неделе (5 января) Элина и Гаэль стартуют на соревнованиях в Окленде (WTA 250 и АТР 250 соответственно). Украинка возглавит посев в женской сетке.

В прошлом году Монфис выиграл трофей в Окленде. Свитолина в 2024 году играла в финале на этих кортах, где уступила Коко Гауфф.

