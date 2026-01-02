Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ФОТО. Свитолина и Монфис потренировались на кортах Окленда
WTA
02 января 2026, 14:16 | Обновлено 02 января 2026, 14:19
189
0

На следующей неделе Элина и Гаэль стартуют на турнире WTA 250 в Новой Зеландии

Instagram. Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Украинская теннисистка Элина Свитолина и ее муж Гаэль Монфис (Франция) прибыли в Окленд.

Элина опубликовала общую фотографию с Гаэлем в своем Instagram – супруги вместе потренировались на новозеландских кортах.

На следующей неделе (5 января) Элина и Гаэль стартуют на соревнованиях в Окленде (WTA 250 и АТР 250 соответственно). Украинка возглавит посев в женской сетке.

В прошлом году Монфис выиграл трофей в Окленде. Свитолина в 2024 году играла в финале на этих кортах, где уступила Коко Гауфф.

фото Элина Свитолина Гаэль Монфис WTA Окленд тренировка
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
