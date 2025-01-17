18 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 27) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии 2025.

В 3-м раунде украинка сыграет против 4-й ракетки мира Жасмин Паолини из Италии. Поединок состоится 1-м запуском вечерней сессии на Margaret Court Arena. Ориентировочное время начала игры – 10:00 по Киеву.

Sport.ua проведет видеотрансляцию поединка.

Элина Свитолина

Свитолина, по моему мнению, сделала то, что должна была на этом мейджоре – выиграла матчи 1-го и 2-го раунда у более слабых соперниц (Сораны Кырсти и Кэролайн Доулхайд), добыв 99-ю и 100-ю победу на турнирах Grand Slam.

Элина продемонстрировала классный уровень тенниса в обеих встречах. Спокойно, четко и без нервов. Свитолина показала, что в 2025 готова снова играть на высоком уровне после операции на ноге.

Но не стоит ждать чего-то феноменального от Элины в игре с Жасмин Паолини. Australian Open – первый турнир для Свитолиной в новом сезоне. Украина не проводила поединки против топовых соперниц и Жасмин будет первой.

Не разбирая игру Паолини на этом мейджоре нельзя не согласиться, что «теннисная дюймовочка» провела великолепный 2024 год, после которого ей удалось дебютировать не только в топ-10, но и в топ-5. В последний раз Свитолина играла против представительницы первой пятерки 30 августа против Коко Гауфф (последний матч перед операцией) на US Open и тогда потерпела поражение в трех партиях.

Предыдущая победа Элины над теннисисткой из топ-5 датируется 3 июлем 2023 года – виктория над Игой Свентек (первая ракетка на тот момент) в четвертьфинале Уимблдона. Это было достаточно давно.

Конечно, нельзя сравнивать Свентек с Паолини, и условная Пегула на Олимпиаде-2024, которую Элина переиграла, куда более подходящая для этого. Но сейчас речь исключительно про сухие цифры.

Да и, признаюсь честно, куда проще смотреть за нашими теннисистками, которые зачастую побеждают очень нервно, когда не надеешься на что-то. Мы это видели от Калининой в Брисбене, от Ястремской в Хобарте (первые два матча), и это только про текущий сезон. Чего только стоит Australian Open 2024 в исполнении Даяны и Марты Костюк.

Ни в коем случае не считаю, что Элина 100% проиграет. Даже букмекеры оценивают относительно одинаково шансы на победу – 1.71 против 2.27 в пользу Паолини. Но пока от Свитолиной хочется увидеть просто хороший уровень тенниса против топ-теннисистки и отсутствия проблем со здоровьем, в частности – с ногой.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Жасмин Паолини

Паолини – четвертая ракетка мира. Прошлый сезон был фантастическим – 4-й раунд Aus Open, финал Ролан Гаррос и Уимблдона, 4-й раунд US Open, трофей в Дубае, полуфинал Истбурна, трофей КБДК со сборной Италии и еще финал Ролан Гаррос в паре, а также парное золото Олимпиады.

Но за счет чего побеждает итальянка с ростом 1 метр и 63 см, особенно на быстром харде? Во-первых, Жасмин опытная парница, поэтому с игрой у сетки у нее проблем нет. Во-вторых, поскольку на подаче итальянка не может получать постоянно преимущество, она отыгрывает качественно и зачастую ее каждый мяч возвращается в корт. В-третьих, скорость.

Паолини заманивает в длинные розыгрыши, где достает все мячи. А затем просто переигрывает, заставляя ошибаться. Наверное, играя в теннис Жасмин, шансов на победу будет мало.

Итальянка очень классно закидывает на заднюю линию. Смотря игры Жасмин может сложиться впечатления, что она почти не обостряет. По-факту, так и есть, но как только появится шанс пробить с хавкорта или высокий мяч – она без раздумий это сделает.

Смотря хайлайты с Сарасуа заметил, что большинство проигранных розыгрышей Ренаты завершились бы с противоположным исходом, будь там теннисистка посмелее. И Элина вполне подходит под такое описание. Паолини допустила целых 29 анфорсов, что для ее стиля, наверное, недопустимо, и против любой более атакующей теннисистки итальянка с такими бы статистическими показателями проиграла.

Элина может пробивать. Думаю, главное - не начать играть в вязкий теннис без обострения. Ждать очередного большого количества анфорсов от Паолини не стоит. Надо играть в свой теннис и пытаться обострять. А мы будем верить.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Прогноз на матч Элина Свитолина – Жасмин Паолини

Достаточно сложный матч для прогнозирования. Не все букмекеры дают линию на смолы (эйсы, двойные ошибки, количество брейков), где можно было бы подобрать интересный вариант.

Поскольку против Элины играть не хочется, а в форме Паолини есть пока что сомнения, можно рассмотреть плюс форы. Вариант с форой +2.5 за 1.85 на украинку имеет большие шансы зайти при близком 3-сетовом матче. Поэтому, подстраховываясь, чтобы не брать чистую победу украинки, рекомендую именно этот вариант.