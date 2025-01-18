Жирона проиграла конкуренту за еврокубки, Цыганков сделал ассист
Поражение в матче против Севильи
Жирона провела свой второй матч в 2025 году, а соперником в игре чемпионата Испании была Севилья, которую наставник Мичел назвал конкурентом в борьбе за еврокубки.
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей – победу Севилье принесли лидеры команды Сауль и Лукебакио.
В составе Жироны результативной передачей отметился Виктор Цыганков. Украинский хавбек сделал точный фланговый навес на Арнау Мартинеса. Для Цыганкова это второй ассист в 12 матчах сезона.
Жирона с 28 очками остается 8-й, соперник набрал 26 пунктов.
Чемпионат Испании. 20-й тур
Жирона – Севилья 1:2
Голы: Мартинес, 36 - Сауль, 59, Лукебакио, 88
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