Жирона проиграла конкуренту за еврокубки, Цыганков сделал ассист

Жирона провела свой второй матч в 2025 году, а соперником в игре чемпионата Испании была Севилья, которую наставник Мичел назвал конкурентом в борьбе за еврокубки.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей – победу Севилье принесли лидеры команды Сауль и Лукебакио.

В составе Жироны результативной передачей отметился Виктор Цыганков. Украинский хавбек сделал точный фланговый навес на Арнау Мартинеса. Для Цыганкова это второй ассист в 12 матчах сезона.

Жирона с 28 очками остается 8-й, соперник набрал 26 пунктов.

Чемпионат Испании. 20-й тур

Жирона – Севилья 1:2

Голы: Мартинес, 36 - Сауль, 59, Лукебакио, 88