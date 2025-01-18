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  4. Жирона проиграла конкуренту за еврокубки, Цыганков сделал ассист
Испания
18 января 2025, 17:02 |
617
5

Жирона проиграла конкуренту за еврокубки, Цыганков сделал ассист

Поражение в матче против Севильи

18 января 2025, 17:02 |
617
5
Жирона проиграла конкуренту за еврокубки, Цыганков сделал ассист
Getty Images/Global Images Ukraine

Жирона провела свой второй матч в 2025 году, а соперником в игре чемпионата Испании была Севилья, которую наставник Мичел назвал конкурентом в борьбе за еврокубки.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей – победу Севилье принесли лидеры команды Сауль и Лукебакио.

В составе Жироны результативной передачей отметился Виктор Цыганков. Украинский хавбек сделал точный фланговый навес на Арнау Мартинеса. Для Цыганкова это второй ассист в 12 матчах сезона.

Жирона с 28 очками остается 8-й, соперник набрал 26 пунктов.

Чемпионат Испании. 20-й тур

Жирона – Севилья 1:2
Голы: Мартинес, 36 - Сауль, 59, Лукебакио, 88

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Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор Жирона - Севилья
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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Комментарии 5
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Lulinnha
Обе непредсказуемые команды сезона. 
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easterly
Програш імені Мічела - думав, що валенсія побіжить без голови відігруваться і піймає на контрах. Але не так судилося - валенсія включила пресінг і чєкала свої моменти.
І не можна сказати про судівство - замість поставити штрафний, назначається кутовий, з якого прилетів гол Жироні
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