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Чемпионат Испании
Жирона
18.01.2025 15:00 - : -
Севилья
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Испания
17 января 2025, 16:17 |
63
0

Жирона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 18 января в 15:00

17 января 2025, 16:17 |
63
0
Жирона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В субботу, 18 января, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Севилья».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Севилья
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Трансляция матча В эфире

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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