Испания17 января 2025, 16:17 |
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Жирона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 18 января в 15:00
17 января 2025, 16:17 |
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В субботу, 18 января, состоится матч 20-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Севилья».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Севилья. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – СевильяСмотреть трансляцию
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