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Испания
18 января 2025, 19:33 | Обновлено 18 января 2025, 20:14
593
0

Тренер Жироны оценит матч против Севильи, в котором ассистировал Цыганков

Каталонцы проиграли «Севилье»

18 января 2025, 19:33 | Обновлено 18 января 2025, 20:14
593
0
Тренер Жироны оценит матч против Севильи, в котором ассистировал Цыганков
Getty Images/Global Images Ukraine. Мичел

18 января состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Севильей».

Игра прошла на «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне.

Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле все 90 минут и отдал одну голевую передачу на Арнау Мартинеса.

Наставник каталонского клуба Мичел высказался об этом поединке.

«Севилья» делала все хорошо, а мы – нет. Мы много теряли мяч и играли слишком спокойно. Мы могли сделать больше у ворот «Севильи». Нам нужно больше качества в середине поля, чтобы доминировать.

За весь матч мы так и не нашли хорошего момента. В последнее время мы пропустили несколько голов в начале второго тайма, и это то, что нам нужно улучшить. Я знаю, что трудно сохранять веру в наш игровой план, когда все идет не очень хорошо, но это наша идентичность и то, над чем мы работали в течение последних четырех лет», – сказал Мичел.

«Жирона» с 28 очками занимает восьмое место в Ла Лиге.

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Севилья Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков оценки Жирона - Севилья Мичел (Мигель Анхель Санчес)
Дмитро Олійник Источник: Mundo Deportivo
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