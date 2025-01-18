Тренер Жироны оценит матч против Севильи, в котором ассистировал Цыганков
Каталонцы проиграли «Севилье»
18 января состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Севильей».
Игра прошла на «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне.
Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле все 90 минут и отдал одну голевую передачу на Арнау Мартинеса.
Наставник каталонского клуба Мичел высказался об этом поединке.
«Севилья» делала все хорошо, а мы – нет. Мы много теряли мяч и играли слишком спокойно. Мы могли сделать больше у ворот «Севильи». Нам нужно больше качества в середине поля, чтобы доминировать.
За весь матч мы так и не нашли хорошего момента. В последнее время мы пропустили несколько голов в начале второго тайма, и это то, что нам нужно улучшить. Я знаю, что трудно сохранять веру в наш игровой план, когда все идет не очень хорошо, но это наша идентичность и то, над чем мы работали в течение последних четырех лет», – сказал Мичел.
«Жирона» с 28 очками занимает восьмое место в Ла Лиге.
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