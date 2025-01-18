Тренер Жироны оценит матч против Севильи, в котором ассистировал Цыганков

18 января состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Севильей».

Игра прошла на «Эстадио Мунисипаль де Монтиливи» в Жироне.

Поединок закончился со счетом 2:1 в пользу гостей. Украинский полузащитник «Жироны» Виктор Цыганков провел на поле все 90 минут и отдал одну голевую передачу на Арнау Мартинеса.

Наставник каталонского клуба Мичел высказался об этом поединке.

«Севилья» делала все хорошо, а мы – нет. Мы много теряли мяч и играли слишком спокойно. Мы могли сделать больше у ворот «Севильи». Нам нужно больше качества в середине поля, чтобы доминировать.

За весь матч мы так и не нашли хорошего момента. В последнее время мы пропустили несколько голов в начале второго тайма, и это то, что нам нужно улучшить. Я знаю, что трудно сохранять веру в наш игровой план, когда все идет не очень хорошо, но это наша идентичность и то, над чем мы работали в течение последних четырех лет», – сказал Мичел.

«Жирона» с 28 очками занимает восьмое место в Ла Лиге.