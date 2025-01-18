Жирона – Севилья – 1:2. Как ассистировал Цыганков. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги
18 января состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Севильей».
Игра прошла на «Эстадио Мунисипаль де Монтильиви» в Жироне.
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На 36-й минуте защитник хозяев Арнау Мартинес вывел свою команду вперед с передачи украинского полузащитник Виктора Цыганкова.
Во втором тайме гости сравняли счет усилиями хавбека Сауля. А под конец матча нападающий Доди Лукебакио вывел «Севилью» вперед.
Ла Лига. 20-й тур. 18 января
Жирона – Севилья – 1:2
Голы: Арнау Мартинес, 36 – Сауль, 59, Лукебакио, 88
Видеообзор матча:
ГОЛ! 1:0 Арнау Мартинес, 36
ГОЛ! 1:1 Сауль, 59
ГОЛ! 1:2 Лукебакио, 88
События матча
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