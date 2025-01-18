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Чемпионат Испании
Жирона
18.01.2025 15:00 – FT 1 : 2
Севилья
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Испания
18 января 2025, 17:34 |
443
1

Жирона – Севилья – 1:2. Как ассистировал Цыганков. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 20-го тура Ла Лиги

18 января 2025, 17:34 |
443
1
Жирона – Севилья – 1:2. Как ассистировал Цыганков. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

18 января состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Севильей».

Игра прошла на «Эстадио Мунисипаль де Монтильиви» в Жироне.

Смотрите все самые яркие моменты матча LIVE в Telegram-канале Sport.ua.

На 36-й минуте защитник хозяев Арнау Мартинес вывел свою команду вперед с передачи украинского полузащитник Виктора Цыганкова.

Во втором тайме гости сравняли счет усилиями хавбека Сауля. А под конец матча нападающий Доди Лукебакио вывел «Севилью» вперед.

Ла Лига. 20-й тур. 18 января

Жирона – Севилья – 1:2

Голы: Арнау Мартинес, 36 – Сауль, 59, Лукебакио, 88

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Арнау Мартинес, 36

ГОЛ! 1:1 Сауль, 59

ГОЛ! 1:2 Лукебакио, 88

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Доди Лукебакио (Севилья).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Сауль Ньигес (Севилья).
36’
ГОЛ ! Мяч забил Арнау Мартинес (Жирона).
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Виктор Цыганков Жирона Севилья Жирона - Севилья Арнау Мартинес Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Сауль Ньигес Доди Лукебакио
Іван Распутін
Іван Распутін Sport.ua
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жирона, як барани
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