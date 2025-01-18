Жирона – Севилья – 1:2. Как ассистировал Цыганков. Видео голов и обзор

18 января состоялся матч 20-го тура Ла Лиги между «Жироной» и «Севильей».

Игра прошла на «Эстадио Мунисипаль де Монтильиви» в Жироне.

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На 36-й минуте защитник хозяев Арнау Мартинес вывел свою команду вперед с передачи украинского полузащитник Виктора Цыганкова.

Во втором тайме гости сравняли счет усилиями хавбека Сауля. А под конец матча нападающий Доди Лукебакио вывел «Севилью» вперед.

Ла Лига. 20-й тур. 18 января

Жирона – Севилья – 1:2

Голы: Арнау Мартинес, 36 – Сауль, 59, Лукебакио, 88

Видеообзор матча:

ГОЛ! 1:0 Арнау Мартинес, 36

ГОЛ! 1:1 Сауль, 59

ГОЛ! 1:2 Лукебакио, 88