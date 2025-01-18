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Чемпионат Испании
Жирона
18.01.2025 15:00 - : -
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Испания
18 января 2025, 09:28 | Обновлено 18 января 2025, 09:30
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Жирона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 18 января в 15:00 по Киеву

18 января 2025, 09:28 | Обновлено 18 января 2025, 09:30
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0
Жирона – Севилья. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

18 января на «Монтиливи» пройдет матч 20-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Севильей». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда в прошлом сезоне была автором одной из самых громких сенсаций в европейском футболе, и безусловной сенсацией № 1 в Испании. Никто, даже сам Мичел Санчес, не ждал от этого коллектива, проводившего второй сезон кряду в Примеру (и 4-й всего), итогового 3-го места. А ведь долгое время и просто лидировали! Вот последующий спад был намного более ожидаем, спорить можно было летом, по ходу ухода лидеров, о том, насколько серьезно просядут жирондинцы. И все же их дебют в Лиге чемпионов разочаровал - выиграли только у Слована, проиграв всем остальным, причем с грубейшими ошибками. Ну, а каким позором получился развязка в кубке с УД Логроньес, когда аутсайдеру проиграли по пенальти при том, что в серии у соперника был полевой игрок в воротах. Да и в Ла Лиге побед и поражений по итогам 2024-го года были поровну, по 7. Но январь начали с 1:0 на поле Алавесе, сделав баланс хоть немного положительным.

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Севилья

Клуб совсем недавно были серьезной силой. Он и сейчас остается безусловным рекордсменом по числу побед в рамках Лиги Европы. Да и недавно в Примере Белая Андалусия воспринималась как 4-я сила. Но все рассыпалось в двух предыдущих розыгрышах. И если сначала спад смягчили очередной победой в Лиге Европы, то в прошлом сезоне неудачи на внутренней арене были подчеркнуты быстрым вылетом из еврокубков. Сейчас что-то пытается исправить пришедший летом Хавьер Гарсия Пимьенты. Но и у него получается посредственно: до паузы проиграли 8 раз при всего 6 победах. А после выхода из каникул нервьоненсе получили 1:4 в кубке с Альмерией из Сегунды. С Валенсией и то ограничились ничьей.

Статистика личных встреч

2:0 в начале осени стали 6-м кряду очным поединком, что выиграли жиронцы.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что успешная серия подопечных Мичела Санчеса продолжится. Согласимся и поставим на победу хозяев (коэффициент - 1,909).

Прогноз Sport.ua
Жирона
18 января 2025 -
15:00
Севилья
Победа Жироны 1.90 Сделать ставку
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Жирона Севилья Жирона - Севилья Ла Лига чемпионат Испании по футболу прогнозы прогнозы на футбол Виктор Цыганков
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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