Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в Ла Лиге в настоящее время.

Первую строчку рейтинга занял звездный бразильский вингер «Барселоны» Рафинья Диас, а за ним разместился его одноклубник Ламин Ямал. Бронза списка досталась английскому полузащитнику «Реала» Джуду Беллингему.

На четвертую строчку GiveMeSport поставил чемпиона Европы Педри из «Барселоны», а бразильская суперзвезда «Реала» Винисиус Жуниор – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Алехандро Баэна, Тьерно Барри и Дани Ольмо.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших игроков Ла Лиги от GiveMeSport