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Испания
17 января 2025, 10:59 | Обновлено 17 января 2025, 11:00
190
1

Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус

Наибольшее признание получил Рафинья Диас из «Барселоны»

17 января 2025, 10:59 | Обновлено 17 января 2025, 11:00
190
1
Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус
GiveMeSport

Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в Ла Лиге в настоящее время.

Первую строчку рейтинга занял звездный бразильский вингер «Барселоны» Рафинья Диас, а за ним разместился его одноклубник Ламин Ямал. Бронза списка досталась английскому полузащитнику «Реала» Джуду Беллингему.

На четвертую строчку GiveMeSport поставил чемпиона Европы Педри из «Барселоны», а бразильская суперзвезда «Реала» Винисиус Жуниор – 5-й.

В десятку рейтинга также попали Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Алехандро Баэна, Тьерно Барри и Дани Ольмо.

Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.

Рейтинг лучших игроков Ла Лиги от GiveMeSport

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Рафинья Диас Ламин Ямал Джуд Беллингем Педри Винисиус Жуниор Килиан Мбаппе Антуан Гризманн Алехандро Баэна Дани Ольмо Тьерно Барри Ла Лига чемпионат Испании по футболу рейтинг GiveMeSport лучший игрок Хулиан Альварес Федерико Вальверде Роберт Левандовски Унаи Симон Нико Уильямс
Дмитро Олійник Источник: GiveMeSport
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Saar
Згоден. Рафвнья-найкращий в Ла Лізі на даний час. А головне, скромний і не показує свій характер, як Вінісіус.
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