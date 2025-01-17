Определен лучший игрок Ла Лиги на данный момент. Это не Ямал, не Винисиус
Наибольшее признание получил Рафинья Диас из «Барселоны»
Авторитетный британский портал GiveMeSport обнародовал рейтинг лучших футболистов в Ла Лиге в настоящее время.
Первую строчку рейтинга занял звездный бразильский вингер «Барселоны» Рафинья Диас, а за ним разместился его одноклубник Ламин Ямал. Бронза списка досталась английскому полузащитнику «Реала» Джуду Беллингему.
На четвертую строчку GiveMeSport поставил чемпиона Европы Педри из «Барселоны», а бразильская суперзвезда «Реала» Винисиус Жуниор – 5-й.
В десятку рейтинга также попали Килиан Мбаппе, Антуан Гризманн, Алехандро Баэна, Тьерно Барри и Дани Ольмо.
Ранее был обнародован рейтинг самых титулованных игроков за всю историю.
Рейтинг лучших игроков Ла Лиги от GiveMeSport
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