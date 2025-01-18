Гаэль Монфис – Тейлор Фритц. Его не остановить. Видеообзор матча

18 января французский теннисист Гаэль Монфис в четырех сетах переиграл Тейлора Фритца в 1/16 финала Australian Open 2025.

Матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 7:6, 6:4 в пользу француза за 3 часа и 8 минут.

Для Гаэля эта победа стала 8-й подряд. До мейджора он взял трофей на турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Следующим соперником Монфиса станет американец бен Шелтон.

Видеообзор матча Гаэль Монфис – Тейлор Фритц