Australian Open18 января 2025, 16:46 |
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Гаэль Монфис – Тейлор Фритц. Его не остановить. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 3-го раунда Australian Open 2025
18 января 2025, 16:46 |
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18 января французский теннисист Гаэль Монфис в четырех сетах переиграл Тейлора Фритца в 1/16 финала Australian Open 2025.
Матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 7:6, 6:4 в пользу француза за 3 часа и 8 минут.
Для Гаэля эта победа стала 8-й подряд. До мейджора он взял трофей на турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.
Следующим соперником Монфиса станет американец бен Шелтон.
Видеообзор матча Гаэль Монфис – Тейлор Фритц
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