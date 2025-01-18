Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Гаэль Монфис – Тейлор Фритц. Его не остановить. Видеообзор матча
Australian Open
18 января 2025, 16:46 |
385
0

Гаэль Монфис – Тейлор Фритц. Его не остановить. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 3-го раунда Australian Open 2025

18 января 2025, 16:46 |
385
0
Гаэль Монфис – Тейлор Фритц. Его не остановить. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

18 января французский теннисист Гаэль Монфис в четырех сетах переиграл Тейлора Фритца в 1/16 финала Australian Open 2025.

Матч завершился со счетом 3:6, 7:5, 7:6, 6:4 в пользу француза за 3 часа и 8 минут.

Для Гаэля эта победа стала 8-й подряд. До мейджора он взял трофей на турнире АТР 250 в Окленде, Новая Зеландия.

Следующим соперником Монфиса станет американец бен Шелтон.

Видеообзор матча Гаэль Монфис – Тейлор Фритц

По теме:
Впервые в истории во второй неделе Grand Slam сыграет теннисист 2005 года
Элина Свитолина – Жасмин Паолини. 6:0 – как вишенка на торте. Видеообзор
Даяна Ястремская – Елена Рыбакина. Украинка вылетела из АО-25. Видеообзор
Гаэль Монфис Тейлор Фритц теннисные видеообзоры видео Australian Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии
Футбол | 18 января 2025, 10:41 14
ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии
ОФИЦИАЛЬНО. Беседин подписал контракт с клубом Первой лиги Чехии

Артем будет играть за ФК «Лишень»

ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
Футбол | 17 января 2025, 22:15 9
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа
ВИДЕО. Он снова забил. Довбик открыл счет в матче с Дженоа

Артем продолжает забивать за «Рому»

ФОТО. Даяна проиграла травмированной. Как это было: Ястремская vs Рыбакина
Теннис | 18.01.2025, 11:42
ФОТО. Даяна проиграла травмированной. Как это было: Ястремская vs Рыбакина
ФОТО. Даяна проиграла травмированной. Как это было: Ястремская vs Рыбакина
Назван английский клуб, который сделал официальное предложение по Калюжному
Футбол | 17.01.2025, 16:50
Назван английский клуб, который сделал официальное предложение по Калюжному
Назван английский клуб, который сделал официальное предложение по Калюжному
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Футбол | 17.01.2025, 17:28
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Тренер Челси рассказал о ситуации Мудрика и допинг-пробе B
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
«Водка, дискотека, гроб». Легенда Динамо нарисовал путь футболиста
17.01.2025, 10:47
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины выиграла четвертый матч на турнире
16.01.2025, 18:19 15
Хоккей
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
Стала известна оценка Лунина в кубковом матче Реала против Сельты
17.01.2025, 07:45 3
Футбол
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
Легенда бокса: «Фьюри избили. У него болезнь, не знает где реальность»
18.01.2025, 08:10
Бокс
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
БРИЕДИС: «Саудиты не заплатят Усику большие деньги. Он уйдет на пенсию»
18.01.2025, 08:39 1
Бокс
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
Паоло Мальдини ответил, кто был лучшим соперником в его карьере
17.01.2025, 00:16
Футбол
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
Зубкова в стрингах призналась, как муж относится к ее откровенным фото
17.01.2025, 11:43 12
Футбол
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Знаете, из-за чего Усика никто не может победить?»
18.01.2025, 07:34
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем