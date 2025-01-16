Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Звездный швед выделил бразильского Роналдо
Звездный экс-нападающий ряда топ-клубов и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал, кого считает лучшим игроком в истории футбола:
«Я всегда говорю всем, кто играет со мной: Роналдо – это футбол. То, как он двигался, как он делал эти переступы, эти невероятные пробежки. По моему мнению, он лучший игрок в истории, без сомнения».
За свою карьеру легендарный бразильский экс-форвард Роналдо выступал за «Крузейро», «ПСВ», «Барселону», «Интер», «Реал» и «Милан».
На счету бразильца 309 голов и 75 ассистов за 409 матчей. Роналдо дважды становился обладателем Золотого мяча - в 1997 и 2002 годах.
Ранее Златан Ибрагимович высказался о переходе Рэшфорда в «Милан».
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