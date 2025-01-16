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16 января 2025, 21:58 |
1747
1

Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен

Звездный швед выделил бразильского Роналдо

16 января 2025, 21:58 |
1747
1
Не Роналду или Месси. Ибрагимович назвал лучшего футболиста всех времен
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Звездный экс-нападающий ряда топ-клубов и сборной Швеции Златан Ибрагимович рассказал, кого считает лучшим игроком в истории футбола:

«Я всегда говорю всем, кто играет со мной: Роналдо – это футбол. То, как он двигался, как он делал эти переступы, эти невероятные пробежки. По моему мнению, он лучший игрок в истории, без сомнения».

За свою карьеру легендарный бразильский экс-форвард Роналдо выступал за «Крузейро», «ПСВ», «Барселону», «Интер», «Реал» и «Милан».

На счету бразильца 309 голов и 75 ассистов за 409 матчей. Роналдо дважды становился обладателем Золотого мяча - в 1997 и 2002 годах.

Ранее Златан Ибрагимович высказался о переходе Рэшфорда в «Милан».

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Златан Ибрагимович Роналдо Крузейро ПСВ Барселона Интер Милан Реал Мадрид Милан
Іван Распутін Источник: GiveMeSport
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Комментарии 1
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mini.f
Когда читаешь такие умозаключения, пусть даже и легендарных игроков, начинаешь сомневаться в их умственных способностях.... 
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