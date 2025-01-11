ИБРАГИМОВИЧ: «Милан – один из величайших клубов в мире, и все хотят сюда»

Бывший футболист, который сейчас работает советником по спортивным делам в «Милане», Златан Ибрагимович прокомментировал слухи о трансфере нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда в миланский клуб:

«Я очень хорошо знаю Рэшфорда, я играл с ним, когда он был молодым, сейчас он взрослый и сделал многое с «Манчестер Юнайтед». Не думаю, что мне нужно его убеждать, ведь «Милан» – один из величайших клубов в мире, и все хотят сюда попасть. На сегодняшний день это непростая операция, но мы еще не говорили с ним. Посмотрим, будем ли говорить с ним».

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Рэшфорда в 55 миллионов евро. Контракт игрока с «Красными дьяволами» рассчитан до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что Рэшфорд может перейти в «Барселону».