Рэшфорд все же может перейти в Барселону. МЮ готовит обмен игроками

«Манчестер Юнайтед» планирует предложить «Барселоне» обмен игроками, сообщает El Nacional.

По информации источника, «Красные дьяволы», зная об интересе каталонцев к Маркусу Рэшфорду, готовы предложить его в обмен на центрбека Андреаса Кристенсена и небольшую доплату. Оба игрока не входят в планы клубов, которым принадлежат их контракты.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Рэшфорда в 55 миллионов евро. 28-летний Кристенсен оценивается в 20 миллионов евро.

Однако «Барселона» пока не планирует подписывать Рэшфорда на постоянную основу. Клуб хотел арендовать игрока на полгода.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии интересуется Рафиньей.