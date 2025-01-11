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  4. Рэшфорд все же может перейти в Барселону. МЮ готовит обмен игроками
Англия
11 января 2025, 19:42 |
634
1

Рэшфорд все же может перейти в Барселону. МЮ готовит обмен игроками

Красные дьяволы хотят видеть у себя в составе Андреаса Кристенсена

11 января 2025, 19:42 |
634
1
Рэшфорд все же может перейти в Барселону. МЮ готовит обмен игроками
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

«Манчестер Юнайтед» планирует предложить «Барселоне» обмен игроками, сообщает El Nacional.

По информации источника, «Красные дьяволы», зная об интересе каталонцев к Маркусу Рэшфорду, готовы предложить его в обмен на центрбека Андреаса Кристенсена и небольшую доплату. Оба игрока не входят в планы клубов, которым принадлежат их контракты.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Рэшфорда в 55 миллионов евро. 28-летний Кристенсен оценивается в 20 миллионов евро.

Однако «Барселона» пока не планирует подписывать Рэшфорда на постоянную основу. Клуб хотел арендовать игрока на полгода.

Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии интересуется Рафиньей.

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Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтед Андреас Кристенсен Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Іван Распутін Источник: El Nacional
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Gargantua81
за такой обмен доплатить должен МЮ
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