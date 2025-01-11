Рэшфорд все же может перейти в Барселону. МЮ готовит обмен игроками
Красные дьяволы хотят видеть у себя в составе Андреаса Кристенсена
«Манчестер Юнайтед» планирует предложить «Барселоне» обмен игроками, сообщает El Nacional.
По информации источника, «Красные дьяволы», зная об интересе каталонцев к Маркусу Рэшфорду, готовы предложить его в обмен на центрбека Андреаса Кристенсена и небольшую доплату. Оба игрока не входят в планы клубов, которым принадлежат их контракты.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 27-летнего Рэшфорда в 55 миллионов евро. 28-летний Кристенсен оценивается в 20 миллионов евро.
Однако «Барселона» пока не планирует подписывать Рэшфорда на постоянную основу. Клуб хотел арендовать игрока на полгода.
Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии интересуется Рафиньей.
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