Предложат невероятный контракт. Саудиты интересуются лидером Барселоны
Рафинья может покинуть Ла Лигу
Звездный вингер «Барселоны» Рафинья может перейти в Саудовскую Аравию, сообщает Fichajes.
По информации источника, неназванные клубы из саудовского чемпионата готовы предложить бразильцу зарплату, в несколько раз выше, чем та, которую он получает в Испании. Также саудиты хотят подписать хавбека каталонцев Френки де Йонга.
Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего Рафиньи в 80 миллионов евро. Контракт бразильца с каталонским клубом рассчитан до лета 2027 года.
В нынешнем сезоне Рафинья провел за «Барселону» во всех турнирах 26 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 голевых передач.
Ранее сообщалось, что Рафаэл Леау может перейти в «Барселону».
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