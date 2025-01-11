Предложат невероятный контракт. Саудиты интересуются лидером Барселоны

Звездный вингер «Барселоны» Рафинья может перейти в Саудовскую Аравию, сообщает Fichajes.

По информации источника, неназванные клубы из саудовского чемпионата готовы предложить бразильцу зарплату, в несколько раз выше, чем та, которую он получает в Испании. Также саудиты хотят подписать хавбека каталонцев Френки де Йонга.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего Рафиньи в 80 миллионов евро. Контракт бразильца с каталонским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Рафинья провел за «Барселону» во всех турнирах 26 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Рафаэл Леау может перейти в «Барселону».