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Саудовская Аравия
11 января 2025, 18:13 | Обновлено 11 января 2025, 18:34
784
0

Предложат невероятный контракт. Саудиты интересуются лидером Барселоны

Рафинья может покинуть Ла Лигу

11 января 2025, 18:13 | Обновлено 11 января 2025, 18:34
784
0
Предложат невероятный контракт. Саудиты интересуются лидером Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Рафинья

Звездный вингер «Барселоны» Рафинья может перейти в Саудовскую Аравию, сообщает Fichajes.

По информации источника, неназванные клубы из саудовского чемпионата готовы предложить бразильцу зарплату, в несколько раз выше, чем та, которую он получает в Испании. Также саудиты хотят подписать хавбека каталонцев Френки де Йонга.

Веб-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 28-летнего Рафиньи в 80 миллионов евро. Контракт бразильца с каталонским клубом рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Рафинья провел за «Барселону» во всех турнирах 26 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 10 голевых передач.

Ранее сообщалось, что Рафаэл Леау может перейти в «Барселону».

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Рафинья Диас Барселона чемпионат Саудовской Аравии по футболу трансферы трансферы Ла Лиги Френки де Йонг
Іван Распутін Источник: Fichajes.net
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