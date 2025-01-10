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  4. Хочет уйти. Барселона отказала Ювентусу в трансфере именитого защитника
Испания
10 января 2025, 22:51 |
265
0

Хочет уйти. Барселона отказала Ювентусу в трансфере именитого защитника

Каталонский клуб не отпустил Рональда Араухо в Италию

10 января 2025, 22:51 |
265
0
Хочет уйти. Барселона отказала Ювентусу в трансфере именитого защитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Рональд Араухо

Каталонская «Барселона» отказала туринскому «Ювентусу» в трансфере уругвайского защитника Рональда Араухо, сообщает Фернандо Поло.

По информации источника, каталонский гранд хочет получить за 25-летнего футболиста 70 миллионов евро. Итальянский гранд такую сумму дать не готов, а продавать игрока дешевле в Испании не собираются.

Рональд хочет покинуть клуб, он дал это понять свои агентам. В текущем сезоне Рональд Араухо провел всего 1 матч на клубном уровне.

Ранее сообщалось о том, что 4 футболиста «Барселоны» могут покинуть клуб зимой.

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Рональд Араухо трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A Барселона Ювентус
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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