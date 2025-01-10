Хочет уйти. Барселона отказала Ювентусу в трансфере именитого защитника

Каталонская «Барселона» отказала туринскому «Ювентусу» в трансфере уругвайского защитника Рональда Араухо, сообщает Фернандо Поло.

По информации источника, каталонский гранд хочет получить за 25-летнего футболиста 70 миллионов евро. Итальянский гранд такую сумму дать не готов, а продавать игрока дешевле в Испании не собираются.

Рональд хочет покинуть клуб, он дал это понять свои агентам. В текущем сезоне Рональд Араухо провел всего 1 матч на клубном уровне.

Ранее сообщалось о том, что 4 футболиста «Барселоны» могут покинуть клуб зимой.