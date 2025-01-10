Хочет уйти. Барселона отказала Ювентусу в трансфере именитого защитника
Каталонский клуб не отпустил Рональда Араухо в Италию
Каталонская «Барселона» отказала туринскому «Ювентусу» в трансфере уругвайского защитника Рональда Араухо, сообщает Фернандо Поло.
По информации источника, каталонский гранд хочет получить за 25-летнего футболиста 70 миллионов евро. Итальянский гранд такую сумму дать не готов, а продавать игрока дешевле в Испании не собираются.
Рональд хочет покинуть клуб, он дал это понять свои агентам. В текущем сезоне Рональд Араухо провел всего 1 матч на клубном уровне.
Ранее сообщалось о том, что 4 футболиста «Барселоны» могут покинуть клуб зимой.
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