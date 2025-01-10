Известны фамилии. Названы 4 игрока Барселоны, которые могут уйти зимой

Сразу 4 игрока каталонской «Барселоны» могут покинуть клуб в ближайшее время, сообщает Sport.

По информации источника, два испанских футболиста «сине-гранатовых» уже выставлены на продажу: ими стали Ансу Фати и Эрик Гарсия.

Неясно и будущее Андреаса Кристенсена. Вполне вероятно, что и Френки де Йонг покинет клуб. Игрок не хочет продлевать действующее соглашение. В похожей ситуации находится и уругваец Рональд Араухо, хотя изначально считалось, что он без особых колебаний продлит контракт с испанским грандом.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед».