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  4. Известны фамилии. Названы 4 игрока Барселоны, которые могут уйти зимой
Испания
10 января 2025, 22:27 |
689
0

Известны фамилии. Названы 4 игрока Барселоны, которые могут уйти зимой

Френки де Йонг, Рональд Араухо, Ансу Фати и Эрик Гарсия могут сменить клубную прописку

10 января 2025, 22:27 |
689
0
Известны фамилии. Названы 4 игрока Барселоны, которые могут уйти зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Френки де Йонг

Сразу 4 игрока каталонской «Барселоны» могут покинуть клуб в ближайшее время, сообщает Sport.

По информации источника, два испанских футболиста «сине-гранатовых» уже выставлены на продажу: ими стали Ансу Фати и Эрик Гарсия.

Неясно и будущее Андреаса Кристенсена. Вполне вероятно, что и Френки де Йонг покинет клуб. Игрок не хочет продлевать действующее соглашение. В похожей ситуации находится и уругваец Рональд Араухо, хотя изначально считалось, что он без особых колебаний продлит контракт с испанским грандом.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» нацелилась на трансфер нападающего «Манчестер Юнайтед».

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Данііл Киріяка Источник: Sport.es
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