Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Готовы сделать все. Барселона нацелилась на трансфер нападающего МЮ
Англия
10 января 2025, 19:15 | Обновлено 10 января 2025, 19:58
1085
3

Готовы сделать все. Барселона нацелилась на трансфер нападающего МЮ

Маркус Рэшфорд может быть арендован каталонским грандом

10 января 2025, 19:15 | Обновлено 10 января 2025, 19:58
1085
3
Готовы сделать все. Барселона нацелилась на трансфер нападающего МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Каталонская «Барселона» заинтересована в английском нападающем «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде, сообщает Тони Хуанмарти.

По информации источника. испанский гранд готов сделать все для того, чтобы арендовать 27-летнего футболиста. Клуб приложит все усилия для того, чтобы трансфер англичанина состоялся.

Спортивный директор «Барселоны» Деку последние дни активно изучает возможность перехода.

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд провел 24 матча на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Контракт Маркуса с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2028 года.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может потерять президента из-за острого языка.

По теме:
В попытках спасти сезон. Манчестер Сити готовит 3 трансфера
Недопонимание между тренером и президентом. Барселона интересуется звездой
Осталась одна процедура. Металлист 1925 завершает подписание Крупского
Маркус Рэшфорд Барселона трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Манчестер Юнайтед Деку
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ворскла поможет. Клуб УПЛ может избавиться от трансферного бана
Футбол | 10 января 2025, 18:36 0
Ворскла поможет. Клуб УПЛ может избавиться от трансферного бана
Ворскла поможет. Клуб УПЛ может избавиться от трансферного бана

«Черноморец» может получить необходимую сумму за счет трансфера

ФОТО. Экс-жена легенды ШД в шутку пожаловалась на отсутствие... оргазмов
Футбол | 10 января 2025, 13:31 7
ФОТО. Экс-жена легенды ШД в шутку пожаловалась на отсутствие... оргазмов
ФОТО. Экс-жена легенды ШД в шутку пожаловалась на отсутствие... оргазмов

Юлия Пятова поделилась своим ужином с подписчиками

Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Бокс | 10.01.2025, 08:35
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Эвандер ХОЛИФИЛД: «Сейчас этот боксер опаснее, чем Майк Тайсон»
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Футбол | 10.01.2025, 07:50
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Больше не нужен? Перес шокировал Лунина своим поступком
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Футбол | 10.01.2025, 01:30
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Гвардиола назвал шесть лучших игроков в истории футбола
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Иван Иванов
и давно он стал суперзвездой?
Ответить
+2
Gargantua81
безумный менеджмент продолжается
Ответить
+1
Markus Bob
Он никогда не был звездой. А тут уже суперзвезда)))
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Экс-шестая ракетка в слезах снялась с матча после выигранного сета
ВИДЕО. Экс-шестая ракетка в слезах снялась с матча после выигранного сета
08.01.2025, 19:29 2
Теннис
Определен лучший голкипер мира на начало 2025 года. Это не Куртуа
Определен лучший голкипер мира на начало 2025 года. Это не Куртуа
08.01.2025, 23:58
Футбол
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
Умерла жена футболиста из УПЛ. Ей было всего 34 года
09.01.2025, 12:57
Футбол
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
Форвард сборной Украины сменит зимой клуб. Есть три варианта, куда перейдет
09.01.2025, 19:43 33
Футбол
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
Удивить не удалось. Джима вошла в зачетную зону, финишировав в топ-20
09.01.2025, 16:30 21
Биатлон
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
Жуткая травма хавбека. Тоттенхэм одолел Ливерпуль в полуфинале Кубка лиги
09.01.2025, 00:06 11
Футбол
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
«Что делаешь?» Звездный чемпион рассказал, что потерял уважение к Ломаченко
10.01.2025, 01:11
Бокс
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
«Майк Тайсон четвертый». Рой Джонс назвал лучшего боксера в истории
09.01.2025, 08:26 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем