Готовы сделать все. Барселона нацелилась на трансфер нападающего МЮ

Каталонская «Барселона» заинтересована в английском нападающем «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде, сообщает Тони Хуанмарти.

По информации источника. испанский гранд готов сделать все для того, чтобы арендовать 27-летнего футболиста. Клуб приложит все усилия для того, чтобы трансфер англичанина состоялся.

Спортивный директор «Барселоны» Деку последние дни активно изучает возможность перехода.

В текущем сезоне Маркус Рэшфорд провел 24 матча на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Контракт Маркуса с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2028 года.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может потерять президента из-за острого языка.