Готовы сделать все. Барселона нацелилась на трансфер нападающего МЮ
Маркус Рэшфорд может быть арендован каталонским грандом
Каталонская «Барселона» заинтересована в английском нападающем «Манчестер Юнайтед» Маркусе Рэшфорде, сообщает Тони Хуанмарти.
По информации источника. испанский гранд готов сделать все для того, чтобы арендовать 27-летнего футболиста. Клуб приложит все усилия для того, чтобы трансфер англичанина состоялся.
Спортивный директор «Барселоны» Деку последние дни активно изучает возможность перехода.
В текущем сезоне Маркус Рэшфорд провел 24 матча на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 3 ассиста. Контракт Маркуса с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2028 года.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может потерять президента из-за острого языка.
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